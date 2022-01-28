疫苗通行證｜袁國勇倡擴至公共交通工具咁樣罰！網民轟：行路返工

【疫苗通行證／疫苗護照／表列處所】特首林鄭月娥昨日（1月27日）宣布，將「疫苗氣泡」改名「疫苗通行證」，並會擴大表列處所涵蓋更多地方，但未有詳情，而政府專家顧問袁國勇今日（1月28日）建議，可考慮擴展至公共交通工具，但要視乎實際情況。

「疫苗通行證」擴展至公共交通工具言論一出即引來大批網民批評，直斥「唔使返工啦」。亦有網民笑言屆時要「行路返工」、「無嘢阻到返工嘅決心」。



「疫苗通行證」將於下月展開，今早已有報道稱當局擬將商場及公共交通工具，納入表列處所名單，進入處所時市民須用安心出行手機應用程式，同時展示接種紀錄。而政府專家顧問袁國勇回應傳媒提問時亦表示，「疫苗通行證」可考慮擴展至公共交通工具，但要視乎實際情況。

袁國勇舉例，「若在港鐵已入站但未出閘，有政府人員要查你發現你沒有疫苗通行證，是可以罰你，這也是一個方法，你上了巴士，有政府人員查疫苗通行證，發現你沒有是可以罰你」，認為這樣做才可推高疫苗接種量。

「疫苗通行證」擴展至公共交通工具言論一出即引來網上熱論，大批網民批評會造成混亂，擔心影響千萬打工仔上班，「到時真係唔使出街」、「唔使返工啦！」、「唔打針無得返工」，「返工遲到老細問點解，你答因為上車check針卡遲到」、「正呀，一個站可以停10分鐘」、「專家永遠同現實離地唔係無原因，象牙塔」。亦有網民質疑屆時如何接種疫苗，「我想坐車去打針呢」。

也有網民認同擴大表列處所範圍，但關注擴展至公共交通工具的實際執行問題。

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