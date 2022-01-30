葵涌邨映葵樓夏葵樓解封　居民受訪金句瘋傳：嘢食幾時派都係凍！

新冠變種病毒Omicron肆虐，本港第五波疫情未止，其中重災區葵涌邨的確診及初步確診個案超過400宗，3幢大廈先後被圍封強檢。經過多日禁足，映葵樓及夏葵樓昨晨（29日）解封，不少居民紛紛外出「呼吸自由空氣」，有街坊接受傳媒訪問時盡顯幽默一面，爆出多句金句，獲得網民瘋傳。有人「大讚」政府安排一日三餐時「溫度控制得好叻，早嚟遲嚟都係凍嘅」，亦有人簡而精地總結禁足生活：「衰過坐監！」



映葵樓及夏葵樓昨晨（29日）解封，不少居民接受傳媒訪問時爆出多句金句，獲得網民瘋傳。（有線新聞截圖）

葵涌邨映葵樓及夏葵樓經過分別7日及5日的強制圍封後，昨晨（29日）7時正式解封，不少街坊急不及待外出。有人接受傳媒訪問時爆出金句，明讚實彈諷刺政府安排未能滿足居民所需；亦有人認為政府安排很好，對於獲提供3餐及禁足後能獲贈禮物感滿意。

有夏葵樓居民受訪時「大讚」政府於安排膳食時「溫度控制得好叻」，笑指早午晚3餐「早嚟遲嚟都係凍嘅！」，又舉出其中1款飯盒咖哩豬扒飯為例，指早已有不少長者反映指「太辣、太硬，食唔到」，惟社會福利署一直沒派員跟進，批評：「冇人理過老人家，唔得㗎嘛！」

亦有居民一針見血總結多日禁足生活，其中居於映葵樓的馬先生形容：「唉，好慘呀好悶呀，好慘呀啲生活真係，仲衰過坐監呀！」他直言經過多日家居隔離後有深刻體會，「以後我都唔好再犯法啦真係，原來坐監仲慘呀真係」。另一街坊葉先生無奈表示對能夠重回正常生活感「興奮」，「梗係興奮啦，咁大個仔都未試過俾人困住咁多日」。

不過有居民則滿意政府安排，居於映葵樓的李小姐早上7時許急不及待出外買奶茶，表示大廈解封令她「心情好開心」。她指禁足期間在家大掃除，故時間過得很快，又認為政府安排非常好，「起碼包早午晚三餐，同埋檢測完有小禮物」。她又指，大廈被圍封多日最大的體會是自由很可貴，「最辛苦係無自由，原來自由係好緊要，呢7日其實都有啲好似坐監咁」。

居民的受訪片段獲網民瘋傳，不少人笑言居民意見非常中肯又抵死，尤其是明讚實彈的受訪大叔，「真心態度語氣不溫不火，但帶出重中之重」、「伯伯好野， 竟然可以化憤怒為輕煙，一吹而散」、「真係佩服呢位伯伯居然可以用如此良好嘅心態面對，睇嚟我都要多多向佢學習」、「有個師奶走出嚟V晒手話好開心，又大讚政府安排好好，有小禮物，真係睇到我好尷尬」、「奶茶姐啲戲好浮誇」。

映葵樓、夏葵樓解封派「福袋」情況▼▼▼

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原文：葵涌邨疫情｜映葵、夏葵樓解封派「福袋」 居民興奮：好開心呀！

同場加映：葵涌邨直逼400宗確診初確 兩座今解封 居民貼紙條感激前線人員 ▼▼▼



有協助葵涌邨圍封行動的前線工作人員在facebook專頁「房委會 - 公屋人情風貌」發帖，分享多個居民在門外或鐵閘上貼出手寫的感謝紙條，「辛苦晒你哋派飯」、「感謝你們的付出」，有人還在紙條上畫公仔或心心圖案。

