新年傳統禁忌｜年三十晚10件不能做事　不小心觸犯導致成年行衰運

農曆新年又到來，除夕是每年除舊迎新的重要銜接日子，為求得新的一年好運及財氣，在除夕這天有些習俗上的禁忌及注意事項要遵守。《聯合新聞網》整理除夕夜的10大類禁忌事項，提供讀者參考。



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忌晾衣服、洗澡、洗頭

除夕夜洗衣服、曬衣服是一大禁忌，據說鬼神會在纏身在曬衣繩上，帶來厄運，而且，當天一定要把衣服晾乾，不可以曬到初一與整個過年期間，免得「濕過年」，影響健康運。除夕夜家中每個人最好在吃年夜飯前都沐浴完畢，尤其不能超過深夜12點時洗澡洗頭，會把新的一年財氣都洗掉。

忌倒垃圾、倒污水、掃地

據說，隨意亂倒垃圾、污水、亂丟雜物，不小心就會濺灑到神靈身上，神靈被惹怒會降禍於人，並且也會把家中的福氣財運給倒出去了。除夕年三十打掃家裡除舊佈新，建議在吃年夜飯前完成，之後到年初五都不要掃地，以免把福氣掃出去。

忌打破東西

除夕這天打破東西，意謂新的一年會「破運」、「破財」，若真不小心打碎杯盤碗碟，一定要用紅紙將碎片包裹起來，並念出「歲歲（碎碎）平安」、「落地開花，富貴榮華」等吉祥話來補救，化解可能發生的災難。

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忌爭吵、說不敬之語

迎接好的一年開始，除夕夜起最好避免與人爭吵或打罵小孩，有和諧的氣氛才能旺整年。另外，除夕夜也叫「吉祥夜」，每個人都要說吉祥話，不要說晦氣話、粗口或不敬之語，例如回應對話時，不要冷硬的直接回「不要」，或「沒有了」像是預言窮困，而且「死」、「鬼」、「衰」、「倒楣」等此類的字詞更不能說

忌年夜飯吃光、吃魚

平日吃飯時，長輩總要我們將菜吃光光，但年夜飯可不能吃光光喔，尤其是魚。清道光年間的《廈門志‧風俗記》記載，除夕年夜飯要「留宿飯於明日，曰『來年飯』」，寓意年年有餘。而且，年夜飯菜色必備的魚料理，同樣有著年年有餘的涵義，吃魚時，注意要留魚頭、魚尾不要吃，千萬別吃光，有些人家更講究，過年期間，年夜飯的魚絕對不准碰，只能每天端進端出純屬「裝飾用」。

忌串門子

除夕年夜飯是一年中最重要的一頓晚餐，用餐時忌諱有人打擾，特別是外人來串門子，因為這叫「踩年飯」，會讓全家人不得安寧，比打碎東西還嚴重。但若真遇到有客人這時上門拜訪，可以包個紅包給對方，代表討吉利，就不會影響到全家圍爐及財運。

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忌吃藥

而在台灣習俗更有「年頭、年尾不能吃藥」，否則未來一年都將成為藥罐子，家裡年前煎過的藥渣也要倒掉，據說這樣才有利來年的身體健康。雖然習俗上的是這樣規範，但仍建議長期服藥者，切勿任意自行停藥，特別是三高、慢性病患者。

忌關燈、過晚回家、過早睡

除夕夜的燈火通宵不熄，俗稱「光年」，所以當天睡覺的時候，是不能關燈的，不論是否守歲，屋裡的燈都不要關，一路點燈到初一天亮，祈求來年前途光明。

習俗上，除夕晚上必須要守歲，不論有什麼大小雜事必須出門，都要在午夜零點時前回到家，全家人在零點時一起在家熬夜守歲，而「不睡」在台語是「不睏」，因睏字諧音困，是故守歲也象徵來年不會窮困。

忌欠債過年、討債、開箱櫃

「欠錢不能欠過年」應該是最常聽到的過年禁忌，過年前一定要把欠別人的東西或錢財還回去，否則會衰一整年；還有如果被人欠錢也不要去討債，免得惹衰運上身。另外，有些地方還講究從除夕這天日落後，到初一早晨日出之前，不要開衣箱、開櫥櫃，以守住財物。

忌利是給單數

除夕夜除了吃年夜飯，另一個重頭戲就是發利是、領利是。一般人都知道過年利是金額不能給單數，尾數100、300、500等都是單數。特別要注意的是「3000」這個數字，字頭是「3」，在習俗上仍算是單數，通常用於喪禮，建議可多加200元，包3200元。記得，利是封要用新的，不要用使用過的利是封。

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