男生與未來外父打牌狂截胡炒大鑊　女友提分手　網民提打牌12守則

【虎年2022／打麻將麻雀／牌品】農曆新年又是打麻將聯誼的好時機，疫情下許多人都會減少群聚活動，但可能仍會向摯親拜年，其中拍拖中的戀人「見家長」時，更有機會在麻將枱上被測試牌品以至人品。

早前有台男在facebook群組發文，指早前趁連假到女友家聚餐，並與未來外父等親友打麻將，由於他幸運地一家贏三家，更連莊到16及多次截胡，惹未來外父直斥他造牌，台男則不忿以17字回嗆，結果未來外父反枱，台男事後更「被分手」，感嘆：「我是哪裡做錯了嗎？也真的是無言的一家。」

臨近壬寅虎年，網民又重溫這個經典帖文，眾人紛紛斥樓主「牌品差」、「幫唔落」，但亦有人指女友的父親家人牌品亦不見得好，且重提網上流傳的「打牌12守則」，「打牌應該都要考牌，唔該記住佢」。



麻將場上的牌品，隨時反映一個人的真性格！（《喱咕喱故新年財》畫面）

有台男於Facebook群組「靠北女友my girl」發文，直指「一場麻將，就可以看出女方家水平了」。他表示，早前連假到女友家聚餐，其間與女友家人打麻將，時來運到，「打了一會，她爸沒開胡過連放9把槍，她弟也是連放炮數把，女友的嬸嬸算是小輸，只有我一贏三局面」。

台男之後運氣更強，「連莊到16……中間攔截她爸3把胡」，這時女友爸爸開始摔牌罵髒話「壞脾氣全部湧上…整個牌品極差，連同她弟也一樣，不愧一家人」。打到北圈尾，台男更胡出小三元自摸，「戰爭」亦爆發了，「她爸整個跳起來，直接嗆我是不是造牌，她弟也跟著附和」，台男則不爽以17字回嗆：「可憐啊！輸牌還輸人品，要不要教你打牌啊？」

17字一出，女友爸爸當場氣炸反枱，「以後別來我家⋯⋯這種贏錢囂張的人以後會落魄撿角！」樓主未有畏懼，反而認為「真的是笑死人，現在人技不如人，嘴上倒是很神，一整個就是笑話！」

打牌打到炒架非罕見，所以在麻將桌上應保持風度及心平氣和。（《喱咕喱故新年財》畫面）

樓主與未來外父勢成水火，女友見狀與母親一起支開爸爸，並趕緊讓樓主離開。樓主其後收到女友訊息指要分手，令他無奈感嘆，「我是哪裡做錯了嗎？也真的是無言的一家」。

帖文近木又再被熱傳，不少網民都指雖然女友的爸爸牌品差，但樓主也是五十步笑百步，「你也不遑多讓啊」、「就知道是女友的爸爸了，還口無遮攔」、「一邊輸了翻臉，一邊贏錢還要贏話，我看不出來哪邊牌品好欸」、「怎麼覺得是版主的問題，要是我就從頭放到尾了」、「其實早分也好，牌品看出人品，以後問題會很多」、「不會做人，白目」。

也有網民表示，樓主的表現可謂憑實力單身，「到底是誰給你的勇氣讓你放棄脫單的機會」、「你到底是賭徒還是人家的男朋友啊？真的是憑實力單身」。

網民提醒每逢大時大節，免不了要到伴侶家人探訪問候，打牌聯誼最能看出人品，這時金錢勝負並非取重畏，而是測試「你懂不懂得做人」，故除非想關係決裂，否則牌局可能只是一場戲。有網民指出，麻將桌上確是測試人性的好機會，「牌品好自然人品好」，更重提網上流傳的打牌12守則，呼籲大家多多學習。

網上流存公認的打牌12守則：



1.準時赴約，不得遲到早退

2.圈數固定，不得縮短延長

3.說吃即吃，不得反覆無定

4.叫碰就碰，不得猶豫不決

5.落地生根，不得取回另打

6.輕拿慢放，不得摔牌砸桌

7.築牌要快，不得慢手慢腳

8.一團和氣，不得指桑罵槐

9.保持風度，不得怨天尤人

10.尊重牌品，不得勾結叫張

11.如廁要少，不得一圈數便

12.局終結帳，不得扯皮賴帳

同場加映：打麻雀丨網民熱議遇過牌品最差的人 唔輸得係基本 有人嬲到走埋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

《家有喜事》劇照（01製圖）

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該篇分享一出，吸引近千則留言回應，絕大多數人都認為樓主做法實在太不明智，甚至還