央視春晚女主播馬凡舒美顏震撼　甩褲走光片瘋傳　網民反讚爆

中國中央電視台每年一度的「春節聯歡晚會」，於昨日年廿九（1月31日）登場，除了出席明星備受關注，今年擔正主持晚會的女主播馬凡舒，憑着出眾美貌更是震撼內地網絡，引起網民熱議，連微博都有「馬凡舒好漂亮」的標籤。

馬凡舒一夜爆紅後，她在2011年參加選美時不慎走光的片段隨即被瘋傳，當時她身穿比基尼在台上行騷，泳褲卻突然鬆開，但她仍堅持走完全程，淡定表現反獲網民激讚。



28歲的馬凡舒首次擔任春晚主持，首先以1件紅色長禮服出現，梳着1頭大波浪捲髮，標緻的五官輪廓，甜美端莊的笑容，瞬間吸引觀眾的目光。（網上圖片）

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昨日的春節聯歡晚會上出現新鮮的面孔，當中28歲的馬凡舒首次擔任春晚主持，她先以1件紅色長禮服出現，梳着1頭大波浪捲髮，標緻的五官輪廓，甜美端莊的笑容，瞬間吸引觀眾的目光，網民瘋狂截圖分享至微博，關鍵字「馬凡舒好漂亮」更突破1.2億閱讀量。她其後穿着1件白色鏤空半透視旗袍再度登場，加上白皙的皮膚，被網民大讚「白到發光」、「今晚最驚艷就是馬凡舒」。

來自哈爾濱的馬凡舒，畢業於中國傳媒大學，2014年起開始加入中央電視台，因主持節目《天下足球》而打出知名度，因此有忠實的體育節目觀眾笑言，「這是天下足球最高光的一期」。

來自哈爾濱的馬凡舒，畢業於中國傳媒大學，因主持節目《天下足球》而打出知名度。（馬凡舒微博圖片）

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不過有人就翻出她2011年參加選美時不慎走光的片段，當時馬凡舒在台上穿着比基尼行騷，由於泳褲被綁上號碼牌，其重量令打打結處鬆開，但她仍堅持走完全程。她事後接受訪問時更表示，「誰愛看誰看，反正我也不怕」，令網民更佩服她的淡定穩重。