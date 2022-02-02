$1688訂酒店盆菜　收一袋袋急凍包要自行重組　食客嬲爆：無下次

疫情下過新年，不少人都選擇訂購盆菜外賣回家，與家人一起分享。有女網民在facebook發帖，指預訂了一間酒店餐廳的盆菜，唯收到後卻發現是一袋袋急凍食物，需要自行翻熱並重新組裝，令她大感失望，「酒店價錢嘅凍肉盆菜，唔會有下次」。



網民以1688元訂購了1個4至6人份的酒店盆菜，惟送到一刻才發現竟是一袋袋急凍食物。（FB「香港盆菜關注組」圖片）

該女網民在facebook群組「香港盆菜關注組」發帖，指近年多數光顧茶餐廳或小店盆菜，但今年決定豪一次，以1688元訂購了1個4至6人份的酒店盆菜，惟送到一刻才發現竟是一袋袋急凍食物，「我以為自己喺凍肉店訂咗一堆凍肉」。

她見狀唯有自行用鑊翻熱，由於酒店所提供的盆又重又小型，亦只好拿出以往食完留下的盆菜盆重新組裝，質疑如果家中沒有廚房的人，收到這個盆菜時可以怎樣做。樓主又批評盆菜內的蘿蔔很硬，近乎沒煮過，部分食品亦有雪味，失望表示「酒店價錢嘅凍肉盆菜，唔會有下次」，又指宣傳海報上並無標明是真空急凍包裝，她曾兩度向職員查問過詳情，對方亦沒有提醒是此方式運送。

網民批宣傳海報上並無標明是真空急凍包裝，有誤導之嫌。（FB「香港盆菜關注組」圖片）

帖文隨即引起熱議，有網民批評急凍包會影響品質，亦相當麻煩，「即晚點食呀？解唔切凍喎」、「叫人哋點砌返出嚟呀？」，而且訂購時沒有說明亦有欺騙之嫌；有人就笑問「訂盆菜畀咗打邊爐你呀？」、「成個盆入袋就差唔多」；有網民就指，酒店將盆菜全真空容易保存，而且相對衛生乾淨，「講清楚係無問題，其實佢入袋仲多咗功夫」。

翻查團購網站客人對此款盆菜的評價，有人留言稱當天由1名穿着整齊制服的職員送來，特別提醒要跟說明書的方法處理食物，餸菜獨立包裝分為1至8包，跟次序放上附送的砂煲內，加熱後就可以食用。

《香港01》就事件向有關酒店查詢，正等候回覆。

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富貴YouTuber雪姨早前一段點評盆菜片，將深水埗基隆茶餐廳$128一人份盆菜，與其餘2間高級酒店價值數百元的盆菜比較，批評前者質素差而引爆公關災難，不少人都力撐基隆茶餐廳，又指該店經常向弱勢人士派飯，大罵雪姨「黑心」。基隆茶餐廳近日就製作了一人份盆茶派發予深水埗區長者送暖，讓他們都能歡度新年，網民都大讚良心食店，「你哋真係做得好好」。



盆菜材料包括蝦、海參、鮑魚、雞、冬菇等。（基隆茶餐廳FB）