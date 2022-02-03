鮑魚盆菜無鮑魚變帶子　顧客初二開年飯嬲爆：最貴嘅無咗難以接受

新年食盆菜除了意頭好還夠方便，但重點配料如果被換成其他食品，相信很多人都會感到不滿！最近有網民投訴，指訂購標明有鮑魚的盆菜作開年飯，但收貨後卻發現盆菜內沒有鮑魚，但就多了帶子，相信是鮑魚被換成帶子，對此感到極為不滿。《香港01》正向供應商查詢。



網民指自己訂購鮑魚花膠盆菜，但收貨後卻發現沒有鮑魚，感到不滿。（網上圖片）

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該名網民指自己從一間餐廳購買6人享用的鮑魚花膠盆菜，每個售價899元包送貨，但初二食開年飯時才發現盆菜內竟沒有鮑魚。她上載訂購盆菜網站的截圖，列明盆菜多項用料，當中包括「紅燒原隻鮑魚（6份）」，質疑貨不對辦。

記者參考訂購網站下方的盆菜海報圖片，發現與網民提供的截圖有少許出入，但亦同樣提到「紅燒原隻鮑魚（6份）」，更多了「日本帆立貝（6隻）」。另外根據該餐廳facebook專頁的廣告，同樣價位及人數享用的盆菜亦都有列明「紅燒原隻南非鮑魚」。

從網民上載的實物圖片可見，盆菜未有發現鮑魚的蹤影，但卻多了6隻未有提到的帶子。網民亦上載向店方投訴的Whatsapp截圖，直指「我係叫鮑魚」，「冇鮑魚，變晒帶子」，「6隻鮑魚冇晒，唔係咁做生意呀嘛，新年流流你哋咁樣，我哋一家人食開年飯」，「最貴嘅鮑魚就冇晒，唔可以接受」。

事件引起網民熱烈討論，不少人都認為貨不對辦，「報海關啦」、「唔報海關正傻仔」。不過亦有人笑言，以價論價鮑魚價格不算太貴，換成帶子可能有賺。

《香港01》已向涉事餐廳查詢，現正等候回覆。