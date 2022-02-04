石澳救生員被指「沙灘飛車」濫用公共資源　網民反撐：可能係練車

「沙灘飛車」看似浪漫又有型，但如果利用公共資源，在工作期間進行則遭人詬病。有網民在facebook分享影片，大爆屬康文署管轄的石澳泳灘，有救生員在當值期間駕駛沙灘車「飛車」，疑濫用公共資源，批評他們「咁得閒去幫手抗疫啦」。《香港01》就事件向康文署查詢，暫未獲回覆。



有網民在facebook分享影片，大爆屬康文署管轄的石澳泳灘，有救生員在當值期間駕駛沙灘車「飛車」，疑濫用公共資源。（FB「公務員secrets」影片截圖）

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有網民投稿至Facebook專頁「公務員secrets」並上傳有關片段，指有石澳泳灘救生員在當值期間，趁着高級救生員睡着而駕駛沙灘車，並在泳灘上肆無忌憚地飛馳。投稿者質疑救生員未必有專駕駛政府車輛的16號車牌，而且飛車後又沒有做好清潔，而且「啲油又去得快又要報上去攞油，一陣有意外就報工傷」，更揶揄「最重要係夏天又要留返架車俾你哋同啲女影相」，直言「咁得閒去幫手抗疫啦」。

從上載片段可見，泳灘上沒有泳客，有2人坐在沙灘車上打圈兜風，沙灘上亦見有車轆壓過的痕跡。

有網民看完影片笑言，救生員可能正在沙灘上「巡邏」，又批評他們經常無所事事；惟大部分人則不覺得有何問題，「唔似飛車唔似玩，睇到普通咁駕駛」，估計可能是測試車輛性能，「長期唔郁架車好易壞」，又或是進行駕車訓練，「而家唔練車，等夏天成個灘面都係人，啲小朋友跑嚟跑去先嚟練車？」