七仙羽親授「風水美人魚陣」招財法　不必買真魚養　簡單卻超有效

自從《七救星 》節目出街後，很多人問我甚麼是風水美人魚，如何在家中也設置一條，這其實是我在西洋風水中的一道學問。（本文節錄自《七師傅愛你——師傅乜都知》。）



文：七仙羽（知名風水師、香港七星派風水學會會長）

很多風水局也會叫你在家中養一缸風水魚，作用就是招財招運。

但其實不是隨便買幾條魚回來就可以成事，一個不小心，還會「破財 」……

真魚難養 放錯還會破財 點圖看看七仙羽分享更簡單有效的風水美人魚陣▼▼▼

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風水魚一旦不小心放錯了位置，很大機會會破財。不瞞你，風水魚是很難找到對的位置的，每年流年的財位都不同，魚缸要時常轉換位置也非常麻煩。而且，如果你是命中忌水，亦會不利財運。不要以為水招財就愈多愈好，於是買一個巨型魚缸回來養幾條魚毛，風水學上，水是不宜太多太深的。魚的數量也相當講究，除了要養以吉利為主的品種，一般來說養一、四、六、九條的數量最為恰當，但又要計生肖，總結來說，一缸「對 」的風水魚，對一般人來說真的太複雜了！

再加上，我覺得魚其實不好養，很容易死的，太殘忍了。香港地不是人人都有時間打理魚缸，既然養魚不是家家戶戶都方便的事，我於是引用了西洋風水的理論，設計出風水美人魚陣，簡簡單單把一條美人魚放在家中財位，就可以了。美人魚自古以來也有一個美麗的傳說，帶來幸福與理想。無論是遠至丹麥或近至中國，相傳美人魚是神仙轉世，百求必應。我設計的風水美人魚，正是教信眾向美人魚神明祈禱，跟養風水魚的作用一樣，幫助人辟走煞氣，提升旺氣及人緣等。選一條美人魚的短片，會動的就最好，如沒有的話就選一張硬照放在對門或對窗的位置，這個風水美人魚陣就完成了，替你招財招運。你心中有甚麼願望，就快點跟美人魚說吧。

我這套西洋風水美人魚陣是適合任何人的，百無禁忌，財富不會自己游過來找你的，想要發達一定要捉住每個機會！

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《七師傅愛你——師傅乜都知》書本封面

書名：七師傅愛你——師傅乜都知

作者簡介：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】