新年聚會表弟被問1句反應極大　網民斥「太寸」：下次問幾時結婚

新年流流親戚見面，難免會被長輩「問話」。有網民分享早前吃團年飯的尷尬場面，等開飯前因大家都「無嘢講」，媽媽便想打破冷場，問表兄弟「依家讀幾多年班」，豈料表弟馬上放下手機，答自己已經畢業數年，早已出來工作，「可唔可以記住我已經畢咗業？」，氣氛變得更尷尬。不過許多人笑言如果大家都記得表弟已畢業，下次新年就會變「年度問答大會」，人工、首期、結婚接踵而來，但有留返就批評表弟「太串」。



網民稱表弟聽到被問「讀幾年級」，放下手機說自己已在工作，叫媽媽別再年年問。（《IT狗》劇照）

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樓主早前於香港討論區發文，稱今年的團年飯去姨媽家吃，等吃飯時的氣氛尷尬沒人說話。媽媽想打破冷場，便開口問表弟：「依家讀幾多年班？」殊不知表弟一聽，放下電話望住媽媽，「我已經畢咗業幾年，依家都做緊嘢，可唔可以記住我已經畢咗業？唔好再年年都問我依家讀幾多年班」。

一問一答後氣氛更尷尬，樓主認為大家等食飯不聊天也不會尷尬，「但係表弟講嘢可以好少少囉」，暗指表弟態度欠佳。許多網民指新年問來問去難免有小尷尬，但無傷大雅，「你阿媽記性差，你表弟無禮貌，你唔識打完場」。

有網民批評表弟太自我中心，以為親友一定記得他近況，「使唔使咁寸，咁唔滿意就唔好嚟𢭃利市」，又提議別再年年問，等他結婚擺酒時，叫媽媽「等入席時又問人幾年班」。不過也有留言認為可能是表弟年紀還小，如果是中學畢業就出來工作，親戚或會以為還在讀書。

不少人笑言如果大家都記得表弟已畢業，下次就會變年度問答會大會，「幾時結婚」、「買樓未」、「溝到女未」、「做乜工」、「搵幾錢個月」、「儲到首期未」，一堆煩人問題會接踵而來，「你表弟好明顯嬲係因為人哋仲當佢細路仔，問呢啲大人佢滿意未？」。

（香港討論區）

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