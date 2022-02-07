614確診、逾600初確！疫下儲糧免外出？街市佬教你有乜可存1個月

本港新冠肺炎變種病毒Omicron疫情嚴峻，今日（2月7日）單日新增614宗確診，初步確診亦超過600宗。由於有跨境貨車司機檢測呈陽性，文錦渡關口一度要停止貨車進出，一度令菜價急升，有市民發現幾乎貴了四成。菜價價突然升高，加上疫情下市民盡量減少外出，盡量採購食材，家中儲糧成為大學問。

除易於存放的儲糧「三寶」，即食麵、米、罐頭外，以存放1個月為準則，街市佬們介紹了一些蔬果、魚、凍肉等選擇。不過買長期糧食時要先衡量自己家中雪櫃的大小，尤其冰格，更要講究怎樣選購易於擺放的食物，務求做到真正足不出戶。



香港第五波疫情嚴峻，如果不想出街要儲糧，有什麼可以放1個月？（資料圖片）

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1.蔬果篇

有楊屋道街市的生果檔檔主稱，水果基本上不可放1個月，看似擺得的橙亦不宜放多於一、兩星期，生果界中容易買到又最擺得的其實是柚，原個放1個月不成問題。不少市民誤以為厚皮的瓜類能放很久，但菜檔東主直言「1個月瓜都乾埋」，最多其實只可以放1星期。

有專賣菇類的菜檔店主稱，菇類存放無統一標準，大部分最多放1、2星期，但部分菇種，例如真姬菇一類較為耐放，可放雪櫃1個月。不過，這要視乎菇種到港時的新鮮程度，因為產品可能曾放在倉庫一段時間。他建議市民購買時可按壓菇身，如果非常軟身，代表已放了一段時間，但提醒如買來當存糧應先做功課有足夠認識，不然1、2星期內食用最好。

2.魚類、肉類篇

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海魚檔主指海魚要吃新鮮，不推薦當存糧。而價錢較親民的淡水鯇魚就是好選擇。有魚檔老闆表示，鯇魚放入冰箱冷藏絕對可放1個月，買回家時不用清洗，放入膠袋密封即可。另外，早已起骨的魚塊多款又易於「攝」入冰格，急凍貨容易買到又可以放很久，價錢上平起上來10元左右就有交易，很適合拿來當魚類存糧，不必餐餐豆豉鯪魚。

儲糧時冰箱的空間要計算準確，急凍雞翼雞扒佔的位置少是上佳選擇。凍肉公司店主稱放幾個月都沒問題，但注意買回家時，宜用保鮮袋分開裝，一包一次解凍食用，否則容易變壞。如市民擔心凍肉食用期限的問題，可到超市選購預先包裝好的凍肉，上面會有明確食用期限。

3.主糧、罐頭篇

主糧及罐頭存放時限遠遠比新鮮食物長，選購時應該先擔心會否吃到悶。雞蛋是許多家庭常備存糧，部分人誤以為放雪櫃可以放很久，但留意雞蛋包裝有食用期限。以往港人出現搶糧的情況，多數是去搶米，意粉、蕎麥麵之類較少成為目標，但都可以放一段時間。