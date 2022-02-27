快速測試套裝準確度、價錢比併！呢7款政府認可　使用方法一文看

【快速測試套裝使用方法／全民檢測／價錢／政府認可名單／相達生物科技】本港新冠肺炎疫情大爆發，特首林鄭月娥預告會推出「全民自我檢測」計劃。

究竟快速測試套裝如何使用？使用前後又有什麼地方要注意？如何看檢測結果是陽性還是陰性？以下一一話你知。另外，進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。



快速測試陽性可登記 熱線、抗疫的士診所一覽 9情況要到急症室

本港新冠肺炎疫情大爆發，特首林鄭月娥預告會推出「全民自我檢測」計劃，政府亦已採購數以千萬計自我快速抗原檢測包，將推全民快速檢測。（資料圖片）

問題一：什麼是快速抗原測試？

根據政府網站，快速抗原測試用作直接驗出呼吸道樣本中SARS-CoV-2病毒的蛋白質（抗原），現時市場有不同製造商測試套裝可供選擇，大部份採集鼻腔、鼻咽拭子樣本或深喉唾液樣本。

問題二：快速抗原測試可否替代強制檢測？

快速抗原測試只作參考，原不能代替核酸測試，亦不能代替強制檢測。不過政府2月25日更新政策，計劃容許快速測試呈陽性的人，透過網上系統直接登記陽性結果，毋須經過核酸檢測確認，可以被直接視為陽性個案跟進，以加快支援他們，相關安排及系統正在準備，詳情稍後公布。另外，在傳染風險較高地點，例如較多個案的樓宇及食肆等，政府會向相關人士派發快速測試套裝，取代強制檢測安排。

問題三：快速測試套裝售價？

世界衞生組織建議測試靈敏度（sensitivity）最少有80%，特異度（specificity）則最少有97%。目前市面有多款品牌快速測試套裝，樣式及大約售價如下：

政府認可快速測試套裝名單

市面快速檢測套裝款式眾多，政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號，讓市民參考，型號如下：

政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號。（衛生署）

其中5款列明「只供醫護專業人員使用」，其餘2款市面有售，價錢如下：

問題四：使用快速測試套裝前5大必做須知

1）測試前後須清潔雙手

2）在採集樣本區域內，盡量減少放置非必要用品

3）採集樣本時，應身處在通風地方

4）如無法在沒有其他人的地方採集樣本，應與他人保持最少 2 米距離

5）採集樣本過程中，環境如受污染，應以 1 比 49 稀釋家用漂白水清潔環境；至於金屬表面，需要以70%至80%酒精消毒

問題五：快速測試套裝使用方法

以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。

問題七：進行快速測試後，如何處置測試物資？

呼吸道樣本屬於體液一種，可具傳染性，應謹慎處理和小心棄置。快速測試後，需按照製造商指示，包裹和密封測試套件所有組件，並妥善棄置，然後潔淨雙手。