消息指髮型屋停業、重開後客人須接種疫苗　網民：坐車上班更危險

疫情不斷惡化，消息指今日（8日）確診宗數達625宗，初步確診亦超過400宗。繼政府早前表示行政會議將討論收緊防疫措施之後，食物及衞生局局長陳肇始於7日表示會積極考慮再收緊社交距離措施，將於今日行會後公布。消息指髮型屋將納入須關閉的處所，直至疫苗通行證推出後再重開，客人須完成接種疫苗。有網民認為措施難以理解，因為髮型屋至今涉及的感染個案不多，而且剪頭髮時都會戴上口罩，停業影響太大。



有網民在討論區上表示，如果髮型屋停業對疫情幫助亦都有限。（GettyImages）

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第五波疫情期間，黃大仙鳳凰新村「新型像髮型屋」爆出Delta群組，但由於髮型屋至今未被列入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的處所，因而髮型屋在疫情至今都未有大規模停業。消息指由於有髮型屋成為傳播途徑，新一輪的抗疫措施或會將髮型屋納入規管範圍，或須如其他處所一樣停業。

消息引起網民熱烈討論，不少人都認為措施對疫情幫助有限，「而家次次剪頭髮都唔使除口罩，都唔知封嚟做乜」、「唔通要自己剪？」、「健身室當你做運動會出汗要封都算，剪髮嗰陣戴晒口罩，封乜？」、「而家剪髮都唔畀除口罩，有咩危險？」。網民亦認為，現時有更多地方比髮型屋更加應該封鎖，「你一日唔停巴士地鐵呢類高危，停其他嘢都係多餘」、「Office長時間坐喺密封環境工作就唔使封？」、「戲院先最慘，大家入去坐底睇戲，嘢都唔會講多句安全過食飯搭車多多聲」。有人預言，如果髮型屋停業成果，「天橋底剪髮要復興了」。

食物及衞生局局長陳肇始表示會積極考慮再收緊社交距離措施，將於明日（8日）行會後公布。。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

不過亦有人認同剪頭髮屬高危活動，政府要求髮型屋停業決定正確，「其實出街剪頭髮真係好高風險！」。另外亦有人笑指，髮型屋理應暫停，「啲人無髮剪，個樣好衰就唔想出街，呢招Work呀，應該停2個月開始見效」。

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