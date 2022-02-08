街市菜檔疑搶購超市蔬菜　抬高價轉售　網民批發國難財：希望炒燶

本港疑再有跨境司機確診，大批供港蔬菜未能送抵香港，令菜價急升，有市民擔心未來數天「無菜食」，掀起蔬菜搶購潮。有荃灣居民就拍到麗城花園1間菜檔，疑大手從超市購入蔬菜，後抬高價錢轉售，不少人都批評「奸商」、「發國難財」，亦有網民無奈感嘆「而家連菜都有得炒」。



有目擊者表示，在商場超市發現1名中年男子取去超過20包生菜付錢，其後推到街市菜檔販賣。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

該網民在facebook群組「香港突發事故報料區」上載多張照片，指麗城花園有菜檔員工到超市搶購大量蔬菜，再到街市轉售，「賣唔緊要，但你唔好抬高價錢一大截呀」。從照片可見，1名戴鴨嘴帽的中年男子推着1架裝滿蔬菜的超市手推車，從商場走進隔壁的街市內。

有目擊者則補充指，昨日（7日）下午2時許，在商場超市發現阿叔取去超過20包生菜付錢，最初以為是餐廳員工，後來有另一位街坊見到他再購入一車椰菜進入街市，並在自己的菜檔高價出售。

帖文引起網上熱議並轉發至其他facebook群組，不少網民都留言批評「咁嘅錢都想賺」、「趁火打劫」、「一轉手賺幾個」、「此風不可長，同賣黃牛操控市場一樣」；但亦有人表示為街市檔口的慣常做法，「成日都發生，有時超市比佢哋來貨平」、「一買一賣有咩問題？如果個菜檔賣得貴，你可以唔幫襯佢㗎？」、「佢唔買菜又賣唔到菜」；有網民就建議超市應設立限買措施，「個個放工去買餸都已經冇晒貨，迫住要去街市」。

疑再有司機確診 文錦渡口岸貨車須「吉車」走 99%蔬菜未能供港

《香港01》在昨日（7日）接獲消息，疑再有跨境司機確診，是自4日開始，4天內第3日有跨境司機確診。有跨境司機早上在文錦渡口岸對開的錦上花接駁場，排隊等待內地司機載貨到場，惟至晚上10時，內地執法人員通知他們要「吉車」回港，更有司機被告知「未來會關閉幾日」，99％內地蔬菜昨日不能供港。

同場加映：街市佬教有咩蔬果係儲糧之選