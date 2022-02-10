多70處所須強制檢測｜職員分享6提示籲自律　帶呢樣嘢是常識

本港新冠肺炎疫情持續升溫，截至昨日（9日）新增1161宗本地個案，初步確診個案亦超過800宗。當局公布強制檢測名單，今日（10日）多70個處所上榜，大批市民到各區的採樣站接受檢測，動輒需排隊等候逾60分鐘或以上。有強檢中心職員近日網上發文，分享6大提示，呼籲市民切勿「打尖」插隊，同時提醒檢測的市民必須帶同身份證到場，「唔好再喺門口講話冇身份證，幫你唔到」。



多區都有大批居民需要強制檢測，檢測中心、採樣站連日都大排長龍，有居民更要輪候6小時才能檢測，引起全城關注。（資料圖片）

最新強制檢測名單＋期限（2月10日最新公布），多個處所上榜▼▼▼

+ 15

有自稱為強制檢測中心職員的網民投稿至facebook專頁「公務員secrets」，表示希望為須要接受強檢的市民提供6個提示。近日各個檢測中心也大排長龍，樓主呼籲大家排隊時要自律，「唔好打尖，好多長者都冇得優先，你哋仲要打尖，一個人排隊，幫10個家人插隊」。同時，他提醒檢測時必須帶備身份證，直言有個別市民排隊多時卻因沒帶證件而未能檢測，「唔好再喺門口講話冇身份證，幫你唔到」。

樓主提到，傷殘人士及孕婦可獲優先，並須向當值職員查詢。不過翻查政府公告，目前未有優先檢測人士安排。樓主又建議市民盡量避免跨區檢測，以免增加感染風險，「區區都咁多人，你去咗第二區，散播疫情」；而完成檢測後亦毋須在現場等候結果，「自己可以上網查詢結果」。

另外，他批評疫情嚴峻時期，有等候檢測的市民仍罔顧個人及環境衛生，更涉及多個年齡層，呼籲大家自律，「疫情咁嚴重仲要亂掉垃圾，喺場邊除口罩食煙，成地煙頭同紙巾，檢疫變播疫，自律啦！而家好多後生都亂拋垃圾，唔只長者」。

2月9日凌晨公布指定處所：

+ 14

2月8日凌晨公布指定處所：

+ 19

2月7日凌晨公布指定處所：

+ 13

2月6日凌晨公布指定處所：

+ 13

不少網民看過帖文也大吐苦水，直言明白樓主用意，惟跨區檢測或幫家人排隊實屬「冇辦法中嘅辦法」，「你估啲人想跨區嘅咩？排到食晒風、又咁多人一齊呆等，增加風險，病咗係咪你賠」、「唔洗你排就口響，試下自己嗰區要排3粒鐘，跨區排1粒鐘，到時你咪連跑帶跳衝過去；最重要係，其實強檢可以返工前放工後先去，咁已經好大機會去咗第二區，咁又咩分別呢？」。

對於不少市民質疑，為何政府未能在網上實時公布檢測中心等候時間，讓有需要檢測的人預知情況，以免冒着寒風大排長龍等候，「無病都等到變有病」，食物及衛生局長陳肇始表示，已要求檢測承辦商增加人手及檢測儀器，亦會增設室內檢測站。衛生署衛生防護中心昨午則在記者會指，會研究調整強制檢測日期及時間，以及加開窗口等，以減少人流。

【2月10日更新】社區檢測中心及流動採樣站服務時間表

目前共有19間社區檢測中心開放：

各區流動採樣站（截至2月10日）：

+ 4

港府認可本地醫療檢測機構名單：

+ 1

醫管局普通科門診診所樣本收集包派發點及樣本收集點：

港鐵樣本收集包派發機位置：