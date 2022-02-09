弟弟女友全程陪睇樓　成交後脫口一句話全家傻眼　網民：真懂投資

買樓是人生大事，即使情侶之間，計得清清楚楚始終比較好。台灣有網民分享指，近日和家人夾份買樓，看樓期間弟弟交往3個月的女友全程陪伴，而且表現超積極，成交後更熱情地相約一家人吃飯，席間還興奮表示「我們買了一間房子」，又稱要想想如何佈置其房間，令全家當場傻眼。



台灣有網民分享指，近日和家人夾份買樓，在睇樓期間弟弟交往3個月的女友全程陪伴，而且表現超積極，成交後更熱情地相約一家人吃飯，席間還興奮表示「我們買了一間房子」，令人傻眼。（《香港愛情故事》劇照）

該女網民前日於Dcard討論區以「我們家買房，弟弟女友一股熱」為題發文，指本來住的房子沒有電梯，由於爸媽行動不便，一家人遂決定夾份買樓，當中五成由父母負擔、三成為她自己，弟弟則付兩成。樓主表示弟弟有名交往3個月的女友，睇樓期間全程陪看，還問經紀很多睇樓注意事項，非常積極。

確定成交後，弟弟女友非常興奮，不僅提出全家一起吃飯，還拿出酒來說要慶祝「我們買了一間房子」，全家都對其說話感疑惑，但她還繼續高興表示「在想怎麼佈置她的房間」，令大家都當場傻眼，「怎麼想也怪，正常想應該會跟我弟同房間，而她是認為自己有一間房間？」。

弟弟聽見後即尷尬地把女友拉進房間，並傳來爭吵聲，女友其後從房間出來沒說一聲，便把桌上的酒拿走並大力關上鐵門離開。弟弟事後解釋，他早已向女友明說房子是一家人的，但當看樓時對方完全忘記了，一直都認為是弟弟自己要買樓，所以才這麼開心，女友後來亦有道歉，爸媽已接受。

帖文一出即引起熱議，有網民揶揄女友「蠻會投資」，「一起看個房子就有一間房間，巴菲特都沒她厲害」、「可能交往三個月，已經在腦補這個是新房，氣噗噗的情況下還記得帶走酒，真是會持家」；亦有人笑言樓主一家包容性強，「你弟不考慮分手，這個嫁去你家真的會不得了」；有網民就認為弟弟是否在背後答應了什麼，對方才這樣積極，否則「臉皮也太厚了」。

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相愛容易相處難，情侶一同生活往往能看到對方的「真面目」。有港男於討論區發文，直言難以忍受同居女友1個壞習慣，指對方吹頭過後經常遺下大量頭髮於洗手盆而未有即時清理，即使多次提醒亦未有改善，甚至不負責任稱「你開水沖走咗佢咪冇咗囉」。樓主表明不介意「執手尾」，但認為女友有責任清理頭髮

