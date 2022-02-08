密切接觸者今改居家檢疫　居家檢疫規定6須知一文看！3情況可外出

【居家檢疫大廈名單／規定／居安抗疫】本港疫情大爆發，新增確診人數幾何級上升，消息指今日（2月8日）截至中午已有至少625宗確診，再創疫情新高。政府今日起啟用「居安抗疫」計劃，密切接觸者及次密切接觸者分別改為14天及4天家居檢疫。

究竟有哪些人要接受家居檢疫？家居檢疫有什麼規定？家居檢疫期間要做什麽？什麼情況下可外出？如何安排日常生活所需？以下一一話你知。



政府啟用「居安抗疫」計劃，密切接觸者及次密切接觸者分別改為14天及4天家居檢疫。（資料圖片）

什麼人要家居檢疫？

根據政府指引，有關人士須經評估適合進行家居檢疫，原則如下：

1）家居環境是否適合作檢疫：例如大廈出現傳播情況、劏房、需與其他人共用厠所廚房及家居面積太小等均不適合

２）受檢人士風險程度：只有相若風險的人士才可一同檢疫，不同風險的人士應分開檢疫；

３）個別人士身體狀況：需考慮個別人士的狀況，例如自理能力、是否需要別人照顧、懷孕、慢性疾病患者等

家居檢疫規定，每天要做什麼？

根據政府指引，「居安抗疫」人士須留在居所中，並佩戴電子手環，而居家檢疫期間，每天要量度體溫2次，並須在檢疫期内指定日子自行進行快速抗原檢測，並在讀取測試結果後立即拍照以保留檢測結果；接受14天家居檢疫人士，亦須在檢疫期第12天於社區檢測中心進行核酸檢測，並保存載有檢測結果的電話短訊通知。

居家檢疫人士應將相關健康監測資料及檢測結果，記錄於「家居檢疫人士醫學監測表」，供衞生防護中心人員不定期查核。

根據政府指引，「居安抗疫」人士須留在居所中，並佩戴電子手環。（資料圖片）

家居檢疫期間不適該怎麽辦？

如發燒38度或以上，或有其他較嚴重徵狀包括氣促、心悸及心胸痛，可能染上新冠病毒，須即時致電「居安抗疫」計劃熱線1833 019（2月10日啟用）報告身體狀況，經評估後安排送院處理；如遇上緊急情況，請致電999。

若如快速抗原檢測結果呈陽性，亦須致電「居安抗疫」計劃熱線報告，可能會被安排送院治療。

各區民政事務處熱線：

家居檢疫人士如何安排日常生活所需？

家居檢疫人士需自行安排基本日常用品和食物，若無法自行安排基本日常生活所需，可致電「居安抗疫」計劃熱線。

僅3情況可外出

根據指引，除了棄置垃圾、前往社區檢測中心接受採樣，或經由衞生署允許的指定活動外，必須逗留在該單位內，並關上該單位大門。

如要棄置垃圾，可於進行快速抗原測試並獲得陰性結果當日，短暫離開住址到同一樓層垃圾收集處棄置垃圾，過程中須佩戴一個緊貼面部的外科口罩；離開單位前，應先將垃圾妥善包紮好，消毒雙手及在離開單位後立即關上大門，並盡快返回單位內及消毒雙手。

家人、親友可否進入單位？

其他人士，包括朋友、親友或非同住人士，都不可進入該單位。

快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。