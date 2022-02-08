疫苗通行證｜林鄭：拒打針無法上班被炒非不合理解僱　網民轟離譜

【疫苗通行證／合理解僱／勞工處】特首林鄭月娥下午宣布收緊防疫措施，包括收緊限聚令至2人，疫苗通行證擴至商場、超市、街市、髮型屋等，更明言會修訂勞工法例，如僱員拒絕接種疫苗、因未能滿足疫苗通行證規定上班而被解僱，將不會視為不合理解僱。消息一出引起網民熱論，大部份都批評政府措施，直斥「唔打不如坐監啦！」、「打爛人家飯碗」，又質疑為何不直接立法強制打針。



政府下午公布，社交距離措施收緊到最嚴厲，公眾地方限聚令人數由4人收緊至2人；B、C類食肆將「加辣」至限定兩人一枱；髮型屋納入須關閉的表列處所，直至「疫苗通行證」推出後再重開，屆時會要求進入者須完成接種疫苗。至於本月24日實施的「疫苗通行證」，將擴大覆蓋商場、百貨公司、街市市集及超市。

特首林鄭月娥下午宣布收緊防疫措施，包括收緊至2人限聚令，疫苗通行證擴至商場、超市、街市、髮型屋等，更明言如僱員拒絕接種疫苗、因未能滿足疫苗通行證規定上班而被解僱，將不會視為不合理解僱。（廖雁雄攝）

林鄭月娥更表明，會修訂勞工法例，如僱員拒絕接種疫苗、因未能滿足疫苗通行證規定上班而被解僱，將不會視為不合理解僱。至於若因圍封強檢無法上班，衞生署會為接受強檢人士發出檢疫令或醫務證明，僱員可獲病假；如有僱主因僱員接受強檢或圍封檢疫而無法上班而將其解僱，將會構成「不合理解僱」。

林鄭月娥的言論隨即引起網民熱論，大部份都批評相關做法，直斥「黐線」、「僱主補代通知金都已經隨時可以炒人，而家仲多個藉口」、「打爛人家飯碗」，亦有網民質疑為何不直接立法強制接種疫苗，「唔打不如坐監啦！」

林鄭月娥回應記者提問時則承認今次是「用緊很強力手段」，強調「因為要保護香港」。