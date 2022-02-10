公司安排分組返工防交叉感染　打工仔質疑成效　網民：好過無啦！

本港疫情嚴峻，不少公司都安排員工在家工作或分組輪流回辦公室上班。有打工仔於網上發文表示，公司日前安排員工分兩組人輪流在家工作及回辦公室，A組在首周星期一至五回公司上班，B組則在第2周回公司上班，如此類推，但他質疑「分Team就唔會交叉感染？」。不過不少網民留言指出，很多公司都是如此安排員工上班，反批評「有team分輪住返都仲嘈」，更有網民分享其公司真正離譜的防疫方法。



有打工仔於網上發文表示，公司日前安排員工分兩組人輪流在家工作及回辦公室，他質疑「分Team就唔會交叉感染？」。（《未生》劇照）

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該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」指出，公司日前認為疫情嚴重，原打算安排每名員工一周只回公司兩、三天，其餘日子在家工作，其後公司擔心員工會交叉感染，於是將一組人分成「AB Team」，輪流隔周回公司上班。他說，所有員工收到指令後都滿頭問號，質疑「分Team就唔會交叉感染？」。

不過不少網民留言指投稿者公司做法沒大問題，「我公司都係咁㗎喎，兩team人完全唔見面，每個weekend（周末）全公司做深層清潔消毒，理論上係唔會交叉感染」、「減少（染疫）機會，我有朋友真係因為分team而唔使去竹篙灣隔離」、「都起碼有得WFH（在家工作）都好過無啦」、「想請問返投稿人有咩高見？」。

有網民甚至指出「我公司冇分team，仲要大家十幾人一齊坐埋食飯，一共4圍。個老闆好型咁講，你地中咗招問題都唔大，我中咗招先大問題，膠管理到一個點」。

有人分享其公司形同虛設的防疫方法，「有公司A team返9-4，B Team返10-5，為咗減少感染機會喎」、「咁不如學我公司，a、b team輪流一team一日，樓主會唔會高興啲」、「我公司分AB team係一間房中間間塊板，有隻門，大家做嘢都係左走右走，都係做個樣」。

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