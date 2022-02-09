今增1161確診、800初步確診！網民感嘆疫情嚴重：愈清愈多零…

【香港疫情／Omicron／Delta／防疫措施／動態清零】本港疫情幾何級爆發，今日（2月9日）新增1161確診，是疫情兩年以來新高，初步確診亦有800宗。

消息一出即引起網上熱論，不少網民都憂慮疫情會更嚴重，感嘆「愈清愈多零…」，亦有人期望政府再派錢以解燃眉之急。有網民則指出，防疫措施應再「加辣」，認為疫情「清零」才是香港出路。



多區都有大批居民需要強制檢測，檢測中心、採樣站連日都大排長龍，有居民更要輪候6小時才能檢測，引起全城關注。（資料圖片）

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本港疫情持續升溫，政府昨日（2月8日）收緊多項防疫措施，包括限聚令收緊至兩人，宗教場所、髮型屋星期四（2月10日）起關閉直至「疫苗通行證」於2月24日推出後再重開，屆時會要求進入者須完成接種疫苗等，同時把商場、超市、街市等納入「疫苗通行證」。

不過確診數字今日（2月9日）再急增，消息指今日新增1161宗確診，另有逾800宗初步陽性個案，再升至疫情兩年以來新高，引起網民關注。

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不少網民憂慮疫情會繼續嚴峻，未知何時才能放寬措施回復日常生活，「好驚，但係都仲要返工」、「愈清愈多零…」，亦有網民表示確診急升是意料中事，認為可再收緊防疫措施，「措施唔夠力，要再加辣」、「冇問題嘅喎！冇見過其他地方一個星期就下降！數字已經成為過去幾波嘅習慣」、「日日數以萬計去排檢測，唔中先奇」、「應該要停一停賽馬」。也有網民期望政府再派錢，以解燃眉之急。

疫情大爆發下，特首林鄭月娥昨日（2月8日）形容確診數目是驚心動魄數字，但指在過去2年抗疫經驗中，政府不能朝令夕改，強調政府堅持「動態清零」符合香港實際情況。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。