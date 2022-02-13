消息指增至少3000初確　網民嘆疫情嚴重仍要上班　憂停工封城

【香港疫情／Omicron／Delta／防疫措施／動態清零】本港疫情幾何級爆發，消息指截至昨晚（2月12日）增至少3000宗初步確診，再破紀錄。

消息一出即引起網上熱論，不少網民都憂慮疫情會更嚴重，惟仍要正常上班，感嘆「愈清愈多個零…」，亦有人期望政府再派錢以解燃眉之急。有網民則指出，防疫措施應再「加辣」，認為疫情「清零」才是香港出路，又建議「立即停工封城」。



多區都有大批居民需要強制檢測，檢測中心、採樣站連日都大排長龍。（資料圖片）

+ 3

本港疫情持續升溫，政府收緊多項防疫措施，包括限聚令收緊至兩人，宗教場所、髮型屋2月10日起關閉直至「疫苗通行證」於2月24日推出後再重開，屆時會要求進入者須完成接種疫苗等，同時把商場、超市、街市等納入「疫苗通行證」。

不過確診數字今日（2月13日）再急增，截至昨晚（2月12日）增至少3000宗初步確診，再破紀錄，引起網民關注。

+ 2

不少網民憂慮疫情會繼續嚴峻，未知何時才能放寬措施回復日常生活，「好驚，但係都仲要返工」、「就來銀包清零」、「真係見步行步！」、「3000⋯⋯⋯⋯」、「立即停工封城」、「要返工要坐交通工具要出街食中午飯就避免唔到」、「愈清愈多個零…」，亦有網民表示確診急升是意料中事，認為可再收緊防疫措施，「措施唔夠力，要再加辣」、「冇問題嘅喎！冇見過其他地方一個星期就下降！數字已經成為過去幾波嘅習慣」、「應該要停一停賽馬」。也有網民期望政府再派錢，以解燃眉之急。

疫情大爆發下，特首林鄭月娥日前（2月8日）形容確診數目是驚心動魄數字，但指在過去2年抗疫經驗中，政府不能朝令夕改，強調政府堅持「動態清零」符合香港實際情況。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

+ 12

問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。