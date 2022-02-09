疫巿跑夜馬「綠續爆發」擊敗大熱跑出惹哄動　呢幾匹馬個名仲爆

香港賽馬會今晚（2月9日）在跑馬地舉行夜馬賽事，因應新冠肺炎疫情嚴重，賽事全面停止安排公眾人士入場。疫情下不少巿民把心中所思所想投放到馬匹名稱，其中第4場6號馬匹「綠續爆發」成為不少人的選擇，有巿民截圖顯示其賠率一度升至僅得3.9倍，成為該場賽事的大熱門，而開跑前賠率為9.4倍，在該場賽事排第5，最終卻擊敗大熱門順利跑出。有網民稱不懂賭馬，只是看馬名與朋友打「牙骹戰」，沒料到竟然真的勝出，笑稱「賽果有啟示，準過黃大仙」、「今次係綠續爆發Win咗呀！」、「好應景呀」。另有網民稱除了「綠續爆發」，還關注了其他場次的馬匹，例如「無可估計」、「全民皆知」等等。



因疫情嚴重，不少網民閞注馬匹「綠續爆發」的情況，結果牠以半冷門姿態跑出，惹起網民哄動。（網上影片截圖）

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屬姚本輝馬廄的「綠續爆發」，大年初九（2月9日）在跑馬地快活谷出戰1800米草地賽，結果擊敗3.1倍大熱門「紅褲之王」衝線奪得冠軍。賽後姚本輝指「綠續爆發」排在第12檔，他亦曾擔心，幸好「練馬師熟馬，發揮得好啲」，加上出閘好和直路長，有助爭取好位置，最終贏得今季第三次頭馬。

「綠續爆發」跑出後，不少網民都成為「先知」，因下午已有網民表示因新冠肺炎疫情嚴重，所以看到一些馬名頓時「有感覺」，例如包括5場的「開心蔬菜」、6場的「勇創派對」、7場的「無可估計」和「翔龍再現」、9場12號「全民皆知」等等，全都恍似與疫情相關，笑言毋須投注也可關注，「如果全部跑出，真係有啟發性」。

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