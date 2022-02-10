疫市現搶菜潮　存放不當加速腐爛　菜販教1招令蔬菜保鮮1周無難度

月初有跨境貨車司機染疫，司機需隔離檢疫，內地供港蔬菜受影響下價格暴升。菜價高企下，港人愛吃的菜芯昨日（2月9日）平均批發價再升至每斤18.9元，創近日新高。雖有網民指街市菜價其實有回落跡象，但仍未回到20元以下有交易水平，更出現去明碼實價超市搶菜的情況。記者到大型超市及日式連鎖超市觀察，較廉價的進口菜都幾乎被掃光。

新鮮蔬菜存放不當恐加速腐爛，故不少人只能「捱貴菜」每天購買，但如果想預先儲菜，有什麼蔬菜可存放1星期？有菜販教路，指如果存放得宜，不少菜都可擺足1星期，最重要秘訣是菜要夠乾身，因為不少菜販會朝蔬菜噴水，令外貌更佳，卻會加快腐爛不利存放，即使包報紙都無用。而港人最愛的菜芯絕大部分由內地入口，其實並不耐放，最多可放2、3天。



「菜荒」下超市新鮮蔬菜幾乎被搶光，只剩下蒜頭洋蔥。（伍梓榮攝）

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疫情下港人出現不少搶購物資的畫面，月初有跨境司機染疫，導致供港蔬菜大受影響，搶菜畫面出現、「天價菜」引起網民嘩然。據蔬菜統營署資料，港人愛吃的菜芯前日（2月8日）的平均批發價為每斤17.7，昨日（2月9日）的平均批發價則升至每斤18.9元，再創一周新高。雖現時關口已回復正常運作，批發市場貨量有增加，但網民指街市的實況是菜價根本未回到過去20元以下水平，更鬧爆部分菜檔趁機大幅加價，一些熱心網民更到街市拍照為街坊報價。

據蔬菜統營署資料，港人愛吃的菜芯昨日（9日）的每斤平均批發價升至18.9元。（蔬菜統營署）

多個討論區均有網民指，會轉到明碼實價的超市或網購平台買菜，惟搶菜情況是「百佳西蘭花3個14.9，一出即被掃曬」。記者前往葵芳及荃灣區街市，菜價仍較平日貴，仍無阻市民搶購意慾，去到6點左右的收工時間，部分店舖、超市被掃剩蒜頭和洋蔥。反而市政街市未有搶菜畫面，甚至較外面檔口便宜，有檔主抱怨進入要掃安心出行，未來要「打針」（疫苗通行證），會進一步令市政街市人流減少。

大型超市明碼實價蔬菜多被掃空，連日式超市包括Aeon、一田及DONKI 等，定價較平的日本菜都有被掃迹象，例如Aeon昨（9日）下午時段，半個賣25.9的日本熊本縣椰菜，只賣剩半個。

市民近日搶菜情況：

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「菜荒」下不少網民大嘆要捱貴菜，如果要早早買定1周蔬菜，避免無端捱貴菜有什麼好選擇？荃灣楊屋道街市菜販指，本地菜沒有出現缺貨，惟港人愛吃的菜心大多由內地入口，平日也最多人買，但其實並不耐放，放雪櫃2、3日就開始變黃，反而生菜、油麥菜、椰菜、旺菜、韭菜花、芹菜等，在現時天氣下放雪櫃能存放較久，而且來貨狀況良好，放一星期問題不大。

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菜販教路，蔬菜能存放多久難一概而論，要考慮存倉、運送等因素，但選購時仍可留意疏菜外觀，表面夠乾身、無水能存放得久一點，例如生菜如果無濕過水，存放一星期無問題。買餸時如見到菜表面有很多水滴，其實未必等於新鮮，而是菜販刻意噴水令蔬菜賣相更好及重秤一點，反會加快蔬菜腐爛，不利存放，而菜濕水後即使用報紙包起保存也作用不大。

（綜合）