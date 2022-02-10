強制檢測｜網上現「強檢代排隊」收費$100起　網民：攞命搏！

【強制檢測／排隊】本港疫情大爆發，各區都有大批居民需要強制檢測，各檢測中心、流動採樣站大排長龍，動輒需排數小時才能完成檢測。不過有網民發現，二手平台上竟把「排隊」變成商機，發帖指可以「強檢代排隊」，收費100至150元都有。有網民形容是真正「辛苦錢」，又形容是「攞命搏」。



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有網民於二手拍賣平台Carousell發現，不少人發帖指「強檢代排隊」，有的開價港幣100元，亦有人開價港幣150元，但以每小時計算，即假設排隊2小時，收費已較檢測中心等自費檢測的240元高。雖然如此，帖文稱九龍區及港島區直至2月13日已「滿額」，未知是否真的有價有市。

「強檢代排隊」引起網上熱論，有網民形容是真正「辛苦錢」，「攞命嚟搏架喎」、「發達大計」，亦有網民笑指開價港幣100元的帖文是「真心抵」，「$100 一次，代排嗰位人兄唔抵。因為都排好耐」、「$100至少排幾個鐘喎，除返開連最低工資都冇，抵到爛啦。但亦有網民質疑代排隊做法是否有問題。