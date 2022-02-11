安心出行丨高層1個原因要求房門設二維碼　打工仔嘲：佢唔出房？

港府收緊社交限制，「疫苗通行證」將於2月24日實施，亦即進入商場、食肆等處所也要出示「針卡」紀錄。外出時要掃二維碼（QR code）已成港人日常，有打工仔早前發文，指公司高層有感疫情嚴峻，要求人事部在其房間門外設置二維碼以記錄人流，以便一旦中招也可追溯源頭，知道「邊個惹佢」。不少網民看過帖文直斥涉事高層「多餘」，質疑他離開房間後也有機會染疫，認為要求多此一舉。



有打工仔早前發文，指公司高層有感疫情嚴峻，要求人事部在其房間門外設置二維碼以記錄人流，以便一旦「中招」也可追溯源頭。（資料圖片，非當事人）

有打工仔早前投稿至facebook專頁「奴工處」，稱公司有高層認為近日疫情嚴峻，而大部分市民也習慣到不同地方時要掃安心出行記錄行蹤，為了自保遂向人事部提出，要求在其房間外設置二維碼，記錄曾經出入房間的同事，以便「佢有事都知邊個惹佢」。

樓主沒有交代高層能否「成功爭取」二維碼，帖文已引來網民熱議。不少人直指該做法「多餘」，高層離開房間或上班途中也有機會染疫，「唔走出房門？不如唔好呼吸，中央冷氣呀」、「咁驚唔好返工，叫佢搵個罩笠住自己，黐線」、「病毒肯定係等你scan完先開工惹你啦」、「咁之後整埋要打埋疫苗，驗到係陰性先入得？」。

亦有人笑言，該名高層沒有想到設置二維碼的其他後果，「我係HR就整自己個PayMe落去」、「只要好憎佢，全公司每人每日掃一次，邊個有事佢都一齊煩」、「我有一個大膽嘅諗法！每一格厠所、每一個工作台都set一個，用爆個安心出行！保證紀錄你所有嘅物理行動」。

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