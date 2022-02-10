增986宗確診！港媽質疑市民鬧政府唔鬧拜年群組　網民用實例反駁

本港第五波疫情嚴重，今日（9日）新增986宗確診，還有約800宗初步陽性。近日接連發生市民排隊數小時等候檢測、確診後未能即時入院等情況，不少網民炮轟政府抗疫不力。有港媽在網上發文，質疑市民只懂批評政府，卻忽視「拜年群組」責任。網民笑言可能許多人有拜年，所以不好意思罵拜年群組，直指「兩邊都要鬧」，尤其是政府未有在過年前推行減少人群聚集的措施，沒有立法下市民懶理亦很平常，「啲藝人都照聚啦」。事實上，多名藝人都有在過年期間貼出拜年照片，其中汪明荃就有多場拜年活動。

有人則分享自己過年前檢測後一直無外出，惟外傭在新年期間外出後回家卻確診，目前已被困家中6天，政府零指引只得確診編號，炮轟安排不善，恐疫情擴散，「人手多但冇實際應對力」。



藝人汪明荃在新年期間有多場拜年活動：



下載「香港01」App ，即睇城中熱話

新年假期後確診個案大增，許多涉及跨家庭聚會。有港媽在親子王國發文，直指許多市民一味批評政府抗疫不力，卻未理會「拜年群組」造成的影響，「有冇人出聲鬧拜年群組，尤其幾個家庭或10幾人以上聚集」。衛生防護中心曾表示，年假後許多感染個案涉及跨家庭聚會，意味不少人在新年期間聚集及拜年，「過年前已強烈呼籲，班人仍罔顧一切，部份人中咗招送唔到入院或隔離就呱呱叫」。

網民笑言應該大多數人都明白拜年群組有很大責任，但批評聲浪細可能因為平日最湧躍批評的人「自己都有拜年」，為群組「出咗一分力」，甚至將團拜照放上facebook，「仲擺喺fb，目測最少20幾人，個個都唔帶口罩」、「十幾人聚餐打卡，又迫爆車公廟」，「發脾氣入唔到院嗰班，可能有一半係拜年群組惹返嚟」。

有港媽質疑現時市民炮轟政府抗疫不力，但卻無視今次大爆發和拜年群組有關。（《愛回家之開心速遞》劇照）

連日來檢測站大排長龍情況：

+ 4

不過，許多人認為拜年群組抵鬧，也不代表政府無責任，始終Omicron傳播威力在全球有目共睹，「政府一方面話堅持清零，但唔去設立拜年規限措施」，就像在祈求不會爆疫一樣。許多港人接種了疫苗、無拜年、絕少外出，希望助香港盡快度過疫情，可惜政府的呼籲無效用，「個個自律社會無需要法律監獄啦」，指限制家庭聚會的措施應該在過年前就推出，沒有立法下市民懶理亦很平常，「啲藝人都照聚啦」。

藝人佘詩曼、湯盈盈、周家蔚、梁靖琪、文頌嫻等，在新年期間亦有拜年聚會。（IG/@janetchowkawai）

更有港媽大呻政府一直無處理好外傭疫下聚集的問題，她過年前做完檢測後一直留家，未料工人放年假後確診，「被困至今第6天，（政府）任何資訊指引都冇，只得確診編號」。她質疑政府「人手眾多但冇實際應對力，表面說得理想，但市民呆等下，係完全無聯絡渠道」，甚至指應對疫情上「政府內部已崩潰」。工人姐姐現時仍然在家，病徵持續，她認為早前入往竹篙灣又未確診的密切接觸者，其實應提早騰出床位供確診者入住。

（親子王國）