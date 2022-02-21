疫苗通行證｜7情況豁免！經商場返家上班要符2條件　可否買外賣？

【疫苗通行證／豁免／安心出行／跨家庭聚會／599f規定表列處所／商場／食肆】政府將於本月24日推行疫苗通行證，屆時進入商場、超市街市、髮型屋、所有食肆等都需要接種疫苗，並使用「安心出行」作記錄。連日來有網民關注若住所連接商場，未打針者是否無法回家？

食物及衛生局副局長徐德義早前在記者會中進一步解釋政策，指疫苗通行證有7類情況可豁免，又說如果必須通過相關場所才能到達居所或工作地點，可以視為不遵守規定的合理辯解。而政府今日（2月21日）下午交代疫苗通行證具體執行安排，食物及衛生局副秘書長蔡傑銘重申當中4類包括經過商場進入住所或公眾場所、使用政府服務、醫療診所，以及買外賣，都獲得豁免。不過經過商場是否豁免，仍要視乎是否目的僅為回家或上班，和是否會順便購買其他東西等。



政府將於本月24日推行疫苗通行證，屆時進入商場、超市街市、髮型屋、所有食肆等都需要接種疫苗。（資料圖片）

政府目前將社交距離措施收緊到最嚴厲，公眾地方限聚令人數由4人收緊至2人、髮型屋納入須關閉的表列處所，直至「疫苗通行證」推出後再重開，屆時會要求進入者須完成接種疫苗，而目前亦禁止2戶以上跨家庭聚會。至於本月24日實施的「疫苗通行證」，將擴大覆蓋商場、百貨公司、街市市集、超市、宗教場所等。

消息一出即引起網民熱論，關注何謂跨家庭、子女探望父母是否被禁止、照顧者定義是什麼、工作場所是否涵蓋在內，以及若住所連接商場，未打針者是否無法回家等。

食物及衛生局副局長徐德義在記者會中進一步解釋政策。跨家庭聚會方面，他說任何私人處所進行2戶以上聚集會被禁止，而法例設計以每一住戶計算，「同一屋簷下就計同一戶」，照顧者則可獲豁免；另外，工作場所、進行必須修理工作等情況，亦不受多戶聚集限制。但他強調，每個個案處理都會按實際情況處理，會在執法指引中提醒執法人員相關因素。

食物及衛生局副局長徐德義今午在記者會中進一步解釋政策。（李澤彤攝）

至於疫苗通行證，徐德義指出個別情況是可獲豁免，包括如果進入相關處所唯一目的是：

●購買或領取外賣食物或飲料

●交付或領取物品

●進行必須的修理工作

●接受疫苗的接種

●診治

●指定檢測

●接受必要的政府服務，例如申請牌照，或參與任何法律程序



徐德義其後再補充，指如個別人士必須通過相關場所，才能到達居所或工作地點，可以視為不遵守有關規定的合理辯解，但在相關場所裏工作的人不會獲得豁免。他又承認，法例條文未必可巨細無遺列出相關事項，並重申會有指引。

食物及衛生局副秘書長蔡傑銘今午重申當中4類包括經過商場進入住所或公眾場所、使用政府服務、醫療診所，以及買外賣，都獲得豁免。至於執行初期會否有酌情，他只說不是希望透過執法行動令市民接種疫苗，「打疫苗對自己、對家人好，亦是社會責任。等同帶身份證，帶一個（疫苗接種）證明是好簡單的事」，又多次強調「接種疫苗不是好艱難的事」。

蔡傑銘另提到，商場、百貨公市、超級市場、街市市集等會列入「被動查核處所」，處所負責人須確保員工符合接種疫苗要求，但市民毋須主動出示接種紀錄，惟「好似要帶身份證一樣，帶住疫苗接種紀錄」。