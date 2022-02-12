受家人朋輩壓力接種疫苗　20歲仔打科興呻後悔：呢啲副作用勁到癲

【接種疫苗／科興／復必泰】疫苗護照將於2月24日推行，屆時若沒有接種新冠疫苗，將無法進入商場、超市街市、食肆、髮型屋等，僱主亦可以合法解僱因拒絕接種疫苗而無法上班的僱員，令近日接種疫苗人數急升。有網民發帖指，自己基於家庭、同事朋友及社會壓力，近日到私家診所接種了第一針科興疫苗，本以為如坊間所說科興疫苗副作用較少，惟他形容「副作用勁到癲」，至今「個心口keep住呢幾日都悶悶哋」，自言十分後悔。



有網民於連登討論區發帖表示，這一年多受到來自家庭、同事、朋友及社會壓力，加上疫苗通行證即將推出，終決定兩日前到私家診所度打第一針，選擇接種科興疫苗，「以為科興副作用低，咩滅活技術傳統啲，我打完嘅結果係：啲副作用勁到顛」。

有網民於連登討論區發帖表示，這一年多受到來自家庭、同事、朋友及社會壓力，加上疫苗通行證即將推出，終決定兩日前到私家診所度打第一針。（網上圖片）

樓主指自己20多歲，沒有吸煙飲酒，亦少生病，「呢兩年來直情冇病過，半年前做過body check所有指標正常」，亦曾接種流感疫苗，惟接種科興疫苗後的感覺與以往所有疫苗有很大分別，「十分常見、常見同偶見嗰啲（副作用）我中晒八成，而且啲副作用嚟得好快，你會感覺到，係講緊打完針之後嘅15分鐘開始嚟料，從未試過咁」。

該網民選擇接種科興疫苗。（資料圖片）

樓主續說，現時最大問題是胸口不適，「個心口keep住呢幾日都悶悶哋，係悶唔係痛！呢世人都未試過咁。所有副作用嘅程度唔算話好嚴重，但就keep住一直有囉」。他補充，如情況沒有好轉會看醫生，直言感後悔，「你哋明唔明，一個本身乜事都冇嘅人打咗支針變咗乜事都有，好唔抵……最驚要食成世藥咋，唉……」。

帖文引起熱議，不少網民期盼樓主早日康復，亦有網民分享自己接種復必泰疫苗時的副作用，「左手針口附近同心口keep住酸痛」。亦有網民認為接種疫苗始終會增加保護能力，但若有副作用則要適時求醫。

接種疫苗副作用紓緩方法 3情況要求醫



衛生防護中心表示，新冠疫苗常見副作用通常輕微而且是暫時，部份人亦可能出現較嚴重但一般較罕見的異常反應。根據指引，如要減輕注射部位疼痛和不適，可使用乾淨清涼的濕毛巾敷在該位置，稍微活動一下手臂，亦可多喝清水以減低輕微發燒引起的不適。

不過，如接種疫苗24小時後注射部位的發紅或觸痛增加、副作用似乎不會在幾天內消失、副作用或徵狀使你擔心，就應徵詢醫生或其他醫護人員意見。

（衛生防護中心指引）

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗



考慮是否接種前，要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用。政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

+ 11

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

+ 10

15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼