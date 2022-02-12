菜價疫巿暴升　本地菜受追捧　網上買餸平台推薦7大襟擺蔬果

民以食為天，新冠肺炎疫情在香港大爆發，早前因有跨境貨車司機染疫，導致內地蔬果來港有困難，菜價一度暴升。雖然蔬菜批發價開始回落，但巿民仍有憂慮，近日甚至擔心有「封城」風險，故對菜價十分關注，有網民周五（11日）表示已一次過大手掃入7斤菜，可以吃足一星期，亦有人批評部分街市菜檔仍獅子開大口，故已轉到網購平台買菜。

網上買餸平台「Jou Sun早晨」接受《香港01》訪問表示，疫情下已多了市民轉到網上買菜，內地菜價爆升後已和本地有機菜價錢相近，也令不少市民轉而支持本地菜。至於有市民擔心的蔬菜存放問題，本地農場的菜每日由農夫收割，本身較新鮮，「Jou Sun早晨」除教路如何存放外，更推薦7種耐放蔬果。



周三（9日）葵芳一田超市的內地菜貨架大部份被清空。（伍梓榮攝）

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市民連日來抱怨菜價貴、香港鬧菜荒，更出現市民到超市搶菜，成為疫情襲港下的令人難忘的畫面。近日內地菜供應開始回復正常，據蔬菜統營署資料，港人愛吃的菜芯和豆苗價批發價回落，菜芯平均批發價由周三（9日）每斤18.9元，下降至周四（10日）的15.2元。每每被「炒」出新境界的豆苗，平均批發價由周三的每斤32.7元，大降至20.3元。

蔬菜存放的關鍵是夠乾身，但部分菜販會噴水令賣相更佳。（伍梓榮攝）

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有網民周五發文稱發現菜價回落，馬上大手掃入7斤菜，「夠一星期食」。不過批發價下降未必反映在零售價上，並非個個街市有平菜，有留言指至今菜芯未回到正常價錢，「唔靚都賣20蚊斤」、「娃娃菜都要12蚊包，貴咗倍」。網民指超市[的蔬菜明碼實價，「唔新鮮都好快比人搶晒」，又批評仍有部分街市菜檔「獅子開大口大幅加價」，有人直言已轉到網上買菜，更方便而且不必吃「炒價」。

「Jou Sun早晨」接受《香港01》訪問指，疫情影響下市民難以到餐廳用膳，加上政府推出連串抗疫措施，令市民有較多時間在家煮飯，平台的確因此多了不少客人由街市及超市轉用網上買餸。早前跨境貨車司機染疫後，內地菜價升到和本地有機菜相若，故多了市民轉買本地菜。

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大量買菜如何存放是大學問，早晨指他們和本地的農場合作，農作物全部由農夫每日新鮮收割，本身已比較新鮮。市民收到網購的菜後，如是葉菜類（菜芯、芥蘭），可以用廚房紙包好，放入保鮮袋後要保留小縫隙，根部向下打直放入雪櫃，可避免水氣過多浸爛葉菜。如市民將買菜存放一周，推薦購買椰菜、西蘭花、菇菌類、蕃茄、豆類、粟米、三色椒類，這些都是較為耐放的蔬果。

市民近日搶菜情況：

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「菜荒」下超市新鮮蔬菜幾乎被搶光，只剩下蒜頭洋蔥。（伍梓榮攝）

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（綜合）