入商場已要嘟安心出行？網民斥資訊混亂　疫苗通行證實施日期係…

【安心出行／商場／表列處所／疫苗通行證】政府於2月10日起把商場、超市、街市市集等納入599F章表列處所，並會納入2月24日起實施的「疫苗通行證」，屆時進入相關場所，必須使用安心出行流動應用程式和符合「疫苗通行證」要求。

惟由於2021年12月9日開始，所有599F 章表列處所都需要使用安心出行，不少網民疑惑究竟目前進入商場是否需要使用安心出行，坊間更謠傳有人因進入商場沒有「嘟碼」而被警員票控，不少人質疑政府公布信息混亂。警方今午（2月12日）就於facebook專頁澄清有人票控巿民，強調進入商場需要使用「安心出行」的599F規例於2月24日才生效。翻查政府新聞公布，「疫苗通行證」於2月10日率先在D類食肆推行，至2月24日才會擴展至其他表列處所，屆時要使用安心出行及接種至少1劑新冠疫苗。



政府於2月10日起把商場、超市、街市市集等納入599F章表列處所，並會納入2月24日起實施的「疫苗通行證」，屆時進入相關場所，必須使用安心出行流動應用程式和符合「疫苗通行證」要求。（資料圖片）

商場、超市、街市、百貨公司等，2月10日起已納入599F章表列處所，並會納入2月24日起實施的疫苗通行證。今日（2月12日）網上謠傳信息，稱警察於葵涌廣場和石籬商場票控沒有使用安心出行而進入商場的市民，至下午警方澄清絕無此事，又說進入商場需要使用安心出行的599F規例，將於2月24日才生效。

警方澄清，進入商場需要使用安心出行的599F規例，將於2月24日生效。（警方Facebook）

不過，由於2021年12月9日開始，所有599F 章表列處所都需要使用安心出行，不少網民都在網上發帖詢問究竟現時進入商場是否需要使用安心出行，認為政府公布信息混亂，無所適從，「我好亂」、「愈早澄清愈好，大家得個驚字」，認有網民認為可自己細看條文，批評有人唯恐天下不亂，「咁大個人，自己去決定掃唔掃安心出行」。

究竟何時進入商場要使用安心出行？翻查政府2月8日公布，《預防及控制疾病條例》（第599章）下的法例修訂刊憲，及收緊一系列社交距離措施，2月10日已開始生效，即商場、宗教場所、百貨公司、超級市場、街市／市集、理髮店／髮型屋已於2月10日起納入599F章表列處所，但表明「日後任何人士進入這些處所均必須使用『安心出行』流動應用程式和符合『疫苗通行證』的相關要求」，而「疫苗通行證」安排，除D類餐飲處所外，其餘處所會在2月24日起生效，即當日開始才必須使用安心出行及符合疫苗通行證規定。

政府2月8日公布，除D類餐飲處所外，其餘處所疫苗通行證會在2月24日起生效，即2月24日開始必須使用安心出行及符合疫苗通行證規定。 （政府新聞處）

疫苗通行證增7類情況豁免│可經商場返家上班？入去買外賣得唔得？



食物及衛生局副局長徐德義在記者會中進一步解釋政策。跨家庭聚會方面，他說任何私人處所進行2戶以上聚集會被禁止，而法例設計以每一住戶計算，「同一屋簷下就計同一戶」，照顧者則可獲豁免；另外，工作場所、進行必須修理工作等情況，亦不受多戶聚集限制。但他強調，每個個案處理都會按實際情況處理，會在執法指引中提醒執法人員相關因素。

食物及衛生局副局長徐德義今午在記者會中進一步解釋政策。（李澤彤攝）

至於疫苗通行證，徐德義指出個別情況是可獲豁免，包括如果進入相關處所唯一目的是：

●購買或領取外賣食物或飲料

●交付或領取物品

●進行必須的修理工作

●接受疫苗的接種

●診治

●指定檢測

●接受必要的政府服務，例如申請牌照，或參與任何法律程序



徐德義其後再補充，指如個別人士必須通過相關場所，才能到達居所或工作地點，可以視為不遵守有關規定的合理辯解，但在相關場所裏工作的人不會獲得豁免。他又承認，法例條文未必可巨細無遺列出相關事項，並重申會有指引。