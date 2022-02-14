防疫抗疫基金│短暫失業人士獲$1萬！須符4資格　各行業資助一文看

【防疫抗疫基金6.0／失業支援援助／各行業紓困措施】本港疫情持續升溫，新增確診數字連日破千，各行各業都大受影響，部份被勒令關閉或自行停業，不少人陷入失業或收入大減而在網上叫苦。政府宣布推出第六輪「防疫抗疫基金」，支援受影響行業，而短期／短暫失業人士，亦可獲資助，但需要符合4個條件，以下一一話你知。



政府向立法會財務委員會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資共270億元，推出48項第六輪基金措施。（資料圖片）

政府今日（2月14日）向立法會財務委員會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資共270億元，推出48項第六輪基金措施，財委會將於明日（2月15日）審議撥款，有關措施包括以項目：

臨時失業支援



當中會為「短期／短暫失業人士」提供支援，提供劃一的一筆過1萬元臨時失業支援，但要符合4個資格，包括「申請時已失業不少於一個月」、「失業前月薪不超過3萬元」、「沒有領取綜合社會保障援助」、「沒有受惠於第六輪基金下的其他措施」。執行機構會以強積金計劃戶口資料審核大部份申請人的申請資格，另會透過獨立程序處理沒有強積金戶口人士，合資格自僱人士亦會考慮。

另外，會推出新三輪「創造職位計劃」，在公營及私營機構創造額外3萬個有時限職位，協助失業人士重新就業。前兩輪「創造職位計劃」已創造約6萬個職位。

其餘各行業援助方案



1）為須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業提供援助

如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，資助金額是1月14日推出的第五輪基金的2倍。以餐飲處所為例，合資格持牌人可根據其營運的處所面積獲得一筆過10萬元至50萬元不等資助。是次亦涵蓋髮型屋及理髮店。

是次援助涵蓋髮型屋及理髮店。（資料圖片）

2）為受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業提供援助

受惠對象大致有三類，第一是以營業處所為基礎發放資助的商戶，例如酒店、賓館、洗衣店、洗碗工場等。

第二是本地和跨境客運業的營運商及從業員，包括每輛專營巴士、本地渡輪、電車、的士、紅色小巴、綠色小巴、非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車，可獲一筆過3萬元非實報實銷津貼，每艘街渡則可獲2萬元津貼。基金亦會支援跨境渡輪及為其提供維修服務的船廠，並向的士及公共小巴提供為期5個月、每公升2元的液化石油氣折扣，或發還四成相關汽油或柴油支出。

第三，一些指定項目包括元創坊、賽馬會創意藝術中心和藝術空間、香港科學園、創新園及數碼港租戶，可獲為期6個月百分之七十五的租金寬減。

3）為受重創行業從業員及為抗疫作出貢獻的前線人員提供支援

合資格藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者，可獲得一筆過1萬元津貼。基金亦會支援導遊、領隊、文康體育導師和跨境貨車司機，並會為每位在政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工，以及安老院及殘疾人士院舍員工，提供每月2000元津貼，為期5個月。