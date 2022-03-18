臨時失業$1萬支援｜2領人不可領！3.23申請擴至無薪假　須符6資格

【臨時失業支援計劃／保就業計劃2022/防疫抗疫基金6.0／失業支援援助／各行業紓困措施】本港疫情下各行各業都大受影響，部份被勒令關閉或自行停業，不少人陷入失業或收入大減而在網上叫苦。政府早前宣布推出第六輪「防疫抗疫基金」，支援受影響行業，而短期／短暫失業人士，亦可獲資助，而特首林鄭月娥今日（3月18日）宣布大幅放寬，涵蓋現僱於關閉處所，如美容院、健身中心、餐飲處所要被短暫要求停工僱員，包括無薪假、停職。

究竟如何申請？有什麼申請資格？哪些人不符資格？如何可更快領取到資助？以下一一話你知。



政府向立法會財務委員會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資共270億元，推出48項第六輪基金措施。（資料圖片）

臨時失業支援資助申請須知：

問題一：何時申請？何時截止？



資助於3月23日早上8時開始接受申請，為期3星期，4月12日晚上11時59分截止

問題三：申請資格？

申請須符合6個條件，包括「去年10月1日前年滿18歲」、「去年第四季（即2021年10月至12日）內至少有一個月在香港工作」、「月入2700元至3萬元」，以及「至少連續30天內無工作無就業」、「沒有領取綜合社會保障援助」、「沒有受惠於第六輪基金下的其他措施」。

問題四：行業限制？哪些人不合資格？

失業人士沒有行業限制，無薪假、停薪留職的僱員則須是受政府關閉表列處所影響的行業。另外，若僱員主動離職、申請當日有一份或多於一份有薪工作，都不合資格。

問題五：如何申請？

資助可以網上申請，須上載工作及收入紀錄等，亦會以強積金戶口紀錄審批，如無強積金戶口，須提供更多資料。

問題六：何時發放？

政府表示，申請後期望3至4星期可發放資助。

問題七：如何更快取得資助？

政府表示，當申請人遞交網上申請時，若確認用2020現金發放計劃時選取的戶口，便可以更快收到資助。

其餘各行業援助方案



1）為須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業提供援助

如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，資助金額是1月14日推出的第五輪基金的2倍。以餐飲處所為例，合資格持牌人可根據其營運的處所面積獲得一筆過10萬元至50萬元不等資助。是次亦涵蓋髮型屋及理髮店，其中「髮型屋及理髮店資助計劃」將於3月7日開始接受申請。

資助款額

每間合資格髮型屋及理髮店會按其處所內的員工人數獲得一次過資助，其中員工一或二人可獲1.5萬元，三或四人 可獲3萬元，五人或以上可獲5萬元，而連鎖髮型屋或理髮店（隸屬同一商業機構並以同一商業登記經營），可獲最多150萬元資助。

申請期

網上申請系統將於3月7日（星期一）早上9時開始接受申請，截止申請時間為3月20日（星期日）晚上11時59分。預計期將於3月內開始發放資助。

申請方法

持有商業登記的髮型屋及理髮店須於申請期內透過計劃的專屬網上申請系統（hairsubsidy.gov.hk）提交申請。由社企營運而沒有商業登記的髮型屋及理髮店須透過香港社會服務聯會提交申請。

是次援助涵蓋髮型屋及理髮店。（資料圖片）

2）為受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業提供援助

受惠對象大致有三類，第一是以營業處所為基礎發放資助的商戶，例如酒店、賓館、洗衣店、洗碗工場等。

第二是本地和跨境客運業的營運商及從業員，包括每輛專營巴士、本地渡輪、電車、的士、紅色小巴、綠色小巴、非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車，可獲一筆過3萬元非實報實銷津貼，每艘街渡則可獲2萬元津貼。基金亦會支援跨境渡輪及為其提供維修服務的船廠，並向的士及公共小巴提供為期5個月、每公升2元的液化石油氣折扣，或發還四成相關汽油或柴油支出。

第三，一些指定項目包括元創坊、賽馬會創意藝術中心和藝術空間、香港科學園、創新園及數碼港租戶，可獲為期6個月百分之七十五的租金寬減。

3）為受重創行業從業員及為抗疫作出貢獻的前線人員提供支援

合資格藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者，可獲得一筆過1萬元津貼。基金亦會支援導遊、領隊、文康體育導師和跨境貨車司機，並會為每位在政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工，以及安老院及殘疾人士院舍員工，提供每月2000元津貼，為期5個月。