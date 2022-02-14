恐怖情人節｜台男開車走海線　女友睡足全程　一看倒後鏡嚇呆網民

【情人節2022】情人節不少情侶會出遊慶祝過「二人世界」，有台男發帖表示，為了滿足女友「看海」的要求，駕駛時特意放棄路程較短的雪山隧道，改走向沿海路線，誰知女友全程呼呼大睡，讓他大感無奈。樓主在討論區上載女友熟睡照片，惟網民卻集體「錯重點」，留意到相中的倒後鏡驚現疑似「靈異」影像，即感到毛骨悚然，高呼恐怖！



台男指女友表示想看海，他改走沿海路線，沒料到全程着呼呼大睡。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

該名台男於facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，指因為女友想「看海」，吩咐他不要走雪山隧道，而台男亦聽命捨棄路程較短的雪山隧道，改走沿海路線，原來以為會獲女友「點讚」，詎料轉身一看，副駕駛座的女友竟倒頭大睡，完全沒有看海。台男頓時大感無奈，只好自己安慰：「嗯 , 海我是看到了 , 我很堅強，男人們辛苦了……精神！」台男同時上載了女友熟睡照片，並標籤了「#同天涯淪落的男人」。

台男經歷引起不少網民共鳴，感嘆「我只能說副駕駛座位很好睡」、「看海比較好睡」、「夢裏看啥都有，她做到了」、「跟我一模一樣，醒來還問為啥沒海」。台男之後更新說，旅程中海已變成山，惟女友仍舊睡夢中。

台男則把照片放大細看，確認是一位穿着紅色雨衣的路人，「拿拐杖，確認過眼神」。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

不過，男友悲歌雖然惹來網民同情，但更多人注意到相中倒後鏡竟出現疑似「靈異」影像，似有1名穿紅衣的小女孩在背後看着車輛方向，「後視鏡那個是紅衣小女孩嗎……」、「那……後照鏡……」，亦有網民估計是紅色垃圾桶。網民議論紛紛，台男則把照片放大細看，確認是一位穿着紅色雨衣的路人，「拿拐杖，確認過眼神」，雖然台男解畫指屬虛驚一場，但仍惹來網民議論紛紛。

過去情人節不時出現大束鮮花丟入垃圾桶的場面

+ 1

同場加映：擔心情人節出街會中招？即學10招留喺屋企一樣甜蜜過節

