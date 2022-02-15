住客退房後24小時內確診　酒店額外收多$5000惹議　網民反應兩極

本港第5波疫情仍然嚴峻，網上流傳一張酒店通告，指因疫情關係，酒店將對在入住期間或退房後24小時內，被列為初步或確診病例的住客收取5000元額外消毒費用，帖文引起極大迴響，不少網民都批評做法過份，直言「咁驚中招直情唔好開啦」，但亦有人認為如住客故意隱瞞自己是強制家居隔離人士，罰款則合理。《香港01》就事件向涉事酒店查詢，暫未有回覆。



網上流傳一張酒店通告，指因疫情關係，酒店將對在入住期間或退房後24小時內，被列為初步或確診病例的住客收取5000元額外消毒費用，（FB「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」圖片）

Facebook多個群組包括「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」群組，流傳一張酒店致住客的中英對照通告，於2月14日發出，內容提及鑑於目前疫情發展，酒店將對所有在入住期間或退房後的24小時內，被列為初步或確診病例的住客，收取每間客房5000港元的額外消毒費用，並要求客人簽署同意信，同意酒店通過登記的信用卡收取款項。

帖文隨即引起網上熱烈討論，有網民認為要求客人承擔費用的做法過份，指住客入住前未必知道自己感染病毒，而且「點知係咪喺酒店期間受到酒店感染」；有網民就反過來質疑，「如果佢哋員工確診，係咪每人賠5000？」、「如果我知道有住客中咗，我住過又好擔心，酒店可唔可以畀返5000蚊安撫下我？」，批評「咁驚有客中招就唔好開啦」。

有網民亦指酒店做法令人反感，「阻嚇人staycation」、「相信之後會有好多優惠推出，因為已經冇人去」；不過有人則認為並無不妥，「如果去staycation係非必要，呢樣係自找的」、「如果隱瞞自己係強制人士，要罰款就唔出奇」。。

同場加映：香港西客特別多？有網民就曾經以「一人一個今年Staycation見到嘅奇人奇事」為題發帖，吸引大家分享入住酒店時的所見所聞▼▼▼

