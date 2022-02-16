好人好事丨大頭蝦櫃員機提款$700忘取現金　將軍澳友交回銀行獲讚

提款後忘記拿錢這種烏龍不少人都擺過！有將軍澳街坊昨日就在區內捕獲大頭蝦，在櫃員機提款後未有拿取現金便離開。他於是將700元現金交予櫃員機所屬銀行，並向職員交代事件，同時於區內群組發文，提醒失主到銀行處理及領回金錢，好人好事獲街坊大讚。



有將軍澳街坊發現有人在櫃員機提款後，未有拿取現金便離開。他於是將700元現金交予櫃員機所屬銀行，並向職員交代事件。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名好心將軍澳街坊於facebook群組「將軍澳主場」發文，指周一（14日）早上於尚德邨內1部自動櫃員機發現有人提款後「沒攞錢就走了」，根據其記憶，大頭蝦應為1名中年男子。他於是將沒人認領的700元現金，交回櫃員機所屬的滙豐銀行，並向職員交代事件，其後特意發文提醒失主，「請聯絡銀行講返此事，才會較快攞得返，若果沒通知就可能會耐一些才自動轉入你銀行」。

樓主將失主的700元現金交予櫃員機所屬銀行，並發文交代事件。街坊看過帖文也大讚他拾金不昧的行為，但認為只要待櫃員機自動收回現金便可。（fb「將軍澳主場」圖片）

街坊看過帖文也大讚樓主拾金不昧的行為，但認為有更好的處理方法，「可以睇住部機安全咁食返啲錢入去，咁銀行會識做取消提款紀錄的」、「下次正確做法是睇住錢自己入返櫃員機，不要幫佢拿錢，這樣是保障你自己」。

樓主其後亦回覆感謝網民教路，解釋指事發時自己正使用旁邊的櫃員機，「當時後面有人準備想用部機，怕他會攞走，所以就先取走，等咗陣都唔見人返來攞，我就去咗銀行了。不過再有下次，我都覺得等佢食返下去會較好」。

同場加映：新疆婆婆搭車遺逾11萬元黃金首飾現金 誠實司機交還拒收報酬獲讚



吾休爾罕（左）日前乘的士時不慎遺留價值共11.25萬元人民幣（約13.8萬港元）的黃金首飾及現金在車內，後來的士司機阿木提江（紅衣者）主動交回，讓吾休爾罕喜極而泣。（「石榴雲」影片截圖）