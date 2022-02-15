今增5400初確　香討網民儲足3個月糧狂掃呢啲物資　被批自私精

【疫下儲糧】本港疫情持續升溫，今日（2月15日）初步確診更達5400宗，再創疫情新高。雖然特首林鄭月娥今早明言無計劃大規模封城，但市面仍出現儲糧儲物資搶購潮，更有網民在討論區發帖稱已儲了3個月糧，當中以杯麵最多，差不多有180個，亦有兩包10公斤米等，問「是否足夠」，隨即被其他網民批評過分儲糧「自私」。



本港確診數字急增，部份超市出現搶購情況。（fb「屯門牛」）

有網民於香港討論區以「我已經儲了3個月糧」為題發文，透露自己有差不多180個杯麵、大批罐頭食物、粉麵、兩包10公斤米，以及雪藏食物如水餃和雞翼等，問其他網民是否足夠。

帖文引起熱論，不少網民批評樓主自私，「樓主自私精！」、「唔怪得超市啲嘢俾人掃晒」、「會臭個喎？使唔使？打仗咩？」、「物資根本唔係問題，有高鐵，有船運，有飛機，有陸路，你話怕乜嘢啊？」。有網民則關注現時搶購物資情況，「今日先見到人買咗二十條厠紙」；也有網民關心樓主健康，「食3個月杯麵後，應該仲大問題過中病毒」。

特首林鄭月娥今早出席行政會議前已明言，無計劃大規模封城，而政務司長李家超日前強調，中央及廣東省都會採取措施，充分保障香港的鮮活食物、蔬菜及生活必需品供應。

政府今日亦公布，昨日（2月14日）由內地進口本港的鮮活食品供應量逐步回升，其中內地供港蔬菜供應量11800多擔（約714萬公斤），回復至平日約七成，內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量，則為平日六成左右，相信口岸運作暢順後，供應亦會逐步增加。

疫下儲糧街市佬教你有乜可存1個月▼▼▼

1.蔬果篇



2.魚類、肉類篇



+ 1

3.主糧、罐頭篇

