港媽淘寶快速測試套裝　網民睇個名就知買錯　陰性結果原來指呢樣

【快速測試套裝／快速檢測包／淘寶】本港疫情大爆發，多區都有大批市民需要強制檢測，市面快速檢測包亦十分「渴市」，有港媽就「另闢蹊踁」，在淘寶購買了快速檢測包自我檢測，惟有眼利網民發現，樓主的快速檢測包原來並非用作檢測新冠肺炎，當中差別在於一句標籤，笑言「當買咗玩具啦」、「呢個應該驗極都唔會有事喎」。



有港媽於Facebook群組「淘寶開心share」上載快速檢測套裝圖片，指「之前聽到要排幾粒鐘做檢測，真係驚驚哋，淘咗啲檢測包，自行定時做下。有事先去檢測站覆檢」。

有港媽於Facebook群組「淘寶開心share」上載快速檢測套裝圖片。（Facebook淘寶開心share）

疫情下定時自我檢測本值得鼓勵，但有眼利網民發現樓主於淘寶購買的快速檢測包，原來並非用作檢測新冠肺炎，直指樓主「淘錯嘢」，「驗抗體喎，唔係抗原。買咗肺炎支原體喎，唔係covid……當買咗玩具啦……」、「肺炎支原體感染，這是由一種名為肺炎支原體的『細菌』所引起的傳染病，細菌同病毒係兩樣嘢嚟㗎」，「佢呢個應該驗極都唔會有事喎」、「結果永遠都係一條線（陰性）」、「自我感覺良好系列，見到肺炎檢測4隻字就衝咗先」。

究竟樓主購買的快速檢測包有什麼不同？翻查相片中檢測盒資料，列明是「肺炎支原體IgG抗體檢測試劑盒（免疫層析法）」，當中的肺炎支原體是一種可導致肺炎的支原體細菌，而目前常說的新冠肺炎，是由新型冠狀病毒引起，一種是細菌，一種是病毒，故「肺炎支原體IgG抗體檢測試劑盒（免疫層析法）」，理論上不可能用作檢測新冠肺炎病毒。

即看新冠肺炎快速檢測套裝有何分別▼▼▼

目前市面上新冠肺炎快速測試套裝，都會列明用作檢測新冠病毒，部份亦有「抗原檢測」等關鍵字眼，如要購買或淘寶，可留意字眼以免買錯。

本港新冠肺炎疫情大爆發，特首林鄭月娥預告會推出「全民自我檢測」計劃，政府亦已採購數以千萬計自我快速抗原檢測包，將推全民快速檢測。（資料圖片）

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。