港府擬全民檢測　750萬港人要連做3次　網民憂排長龍：唔使返工？

【全民檢測／強制檢測】本港疫情嚴峻未見曙光，消息指政府計劃下月初替全港750萬市民逐步實施3次全民檢測，按身份證編號劃分檢測日期，若不依時檢測，或會觸犯法例。消息一出即引來網上熱議，有網民支持盡快找出隱形患者，但不少網民憂慮又要花大量時間排隊檢測，「咁樣咪仲大機會交叉感染？」，又質疑若推行多次全民檢測，屆時是否毋須上班。



消息指政府計劃下月初替全港750萬市民逐步實施3次全民檢測，按身份證編號劃分檢測日期。（資料圖片）

《香港01》獲得可靠消息，港府計劃下月初替全港750萬市民逐步實施3次全民檢測，按香港人身份證編號劃分檢測日期，初步計劃一周7天內檢測完750萬人，連續檢測3個星期，務求3月底徹底檢驗全港絕大多數患者並送往隔離處所。

檢測方面，初步方案計劃在香港設立100個檢測點，每日最少工作14小時，港府傾向請求內地當局派出大量採樣人士來港協助採樣，同時把每天近百萬計樣本，送回深圳即日化驗。另一建制消息人士透露，建議方案是強制，若不依時檢測且無合理解釋，或會觸犯衛生法例。

之前強制檢測各區都有大批居民要排長龍等檢測▼▼▼

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消息一出即引起全城熱議，有網民贊同並期望盡快推行，「快啦！速戰速決」，但亦有不少網民憂慮若要花大量時間排隊檢測，有更大機會交叉感染，又難以上班，認為是「勞民傷財」，「即係全民強制排隊幾粒鐘？」、「咁樣咪仲大機會交叉感染？」、「全民檢測，咁係咪唔使返工？」、「仲要跟身份證號碼做， 咁一家人分開晒出去， 咁啲老人家同小朋友係咪自己出去排幾個鐘頭排啊？」

亦有網民關注全民檢測成效，「驗咗同未驗，咪又係可以周圍走。交差感染！」、「有足夠地方先講」、「有什麼用？每一分，每一秒都有機會感染，就算明天清零，那後天呢，不切實際」，認為現時封樓強制檢測措施已能收效。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（2月17日）在港台節目《千禧年代》表示，進行全民強制檢測同時，當局要考慮圍封禁足政策，否則隱性患者返回社區後，亦難以阻止病毒在區內繼續傳播，同時要要準備更多隔離設施。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。