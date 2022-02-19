安全套用完點解要裝水？台男事後衝去廁所「洗袋」　原因超暖心

【安全套】情侶交往期間發生性關係是件再正常不過的事，大多數人在激情前都會做好防護措施，以免不小心「搞出人命」。最近有個台灣女大生分享，男友在完事後常常會跑到廁所「裝水球」，她看到覺得很不解，直到男友向她解釋，她才懂了男友的細心，網友們看完後也議論紛紛。
原PO在社交論壇「Dcard」發文表示，日前趁著寒假結束前回到租屋處，一方面整理家裡，另一方面則不忘「親密一下」。然而就在完事後，男友竟然跑去裝水球，這一幕讓她感到十分疑惑！
【圖輯】原PO：我讓他帶我去買四種不一樣的安全套，然後開始裝水球…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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女方於是詢問對方原因，男友則回說，「要測安全套有沒有破啊！」這下她才明白真相。女大生還分享，之後她和男友對市售幾個品牌的安全套進行測試，發現其中某一款裝水量最多，而她和男友常用的那款卻是最快破掉，這結果讓她感到震驚和恐懼。甚至她還把所有安全套品牌的實測結果分享，還分析個別優缺點。
該篇分享一出，網友們看完全笑翻了，大家紛紛狂推之外，還戲稱「這個實驗精神值得讚許」；還有女網友分享，「某任每次都會拿去裝水，真的是比我還怕」。
【同場加映】情侶從不用安全套 激情過後女友下體跌出塑膠碎片 網民：帽事嘅（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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