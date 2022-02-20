露宿者寒夜流連筲箕灣　好心人買飯送口罩　網民卻列2點質疑被騙

受強烈冬季季候風影響，本港氣溫急降，今日氣溫徘徊在9度左右。有網民昨晚在筲箕灣發現1名露宿者在下雨的寒夜下獨自坐在銀行門口，因不忍對方捱冷，決定送贈晚飯及口罩。樓主稱經過傾談過後，露宿者透露自己離開了精神病院，只能坐於街上等父母，惟網民看過帖文卻列出2點，質疑該名露宿者只是職業行乞集團的其中一員。



有網民昨晚在筲箕灣發現1名露宿者在下雨的寒夜獨自坐在銀行門口，因不忍對方捱冷，決定送贈晚飯及口罩，帖文發出後卻有不少人質疑該露宿者為職業行乞集團成員。（fb「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

「你可能行過只會望一望佢個紙牌就走開……」，該網民昨晚（19日）於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，指在冷雨夜行經區內1家銀行時，看到1名露宿者坐在門口。樓主不忍對方捱冷，決定送上物資，「唔知邊度嚟嘅推動力，我替他買上晚餐，加上口罩畀佢，亦同佢交談咗約15分鐘」。

樓主指，該名露宿者年約30歲左右，「說話有口吃，但慢慢講可以表達到」。對方於傾談期間透露，他過往居於精神病院，但因父母今年停止資助，新年後須無奈離開醫院，而他後來才知道父母已離港，「佢唔知自己幾多歲，亦唔知有冇親戚，而家停留嘅地方就係以前屋企嘅對面，佢一直坐喺度係希望可以等到佢父母」。

從露宿者展示的手寫紙皮亦可見，他表示出院後才發現父母已搬，因有嚴重口吃未能找到工作，惟政府卻要他等數個星期才能提供協助，故只能向市民求助。樓主出於好心，呼籲網民廣傳消息，期望露宿者能與父母重逢及獲得適切幫助，「讓佢嘅親友可以聯絡佢父母，而最重要係希望有社工可以盡快幫佢搵個棲息嘅地方」。

帖文引來熱議，有網民認為若露宿者只需要食物及禦寒物資，在能力範圍下不妨幫得就幫，「我覺得畀個飯盒佢物資上嘅資助係可以接受」、「咁凍天氣只係需要一餐溫飽，見到咪幫，做任何事情自己個心舒服已經足夠，無人希望自己喺街乞食」。

不過也有不少人列出多個疑點，直指精神病院屬公營醫院，不會因病人缺乏經濟能力便拒絕協助，又有多名網民表示在各區也遇過同類露宿者，質疑相中露宿者或只是職業行乞集團的其中一員，「精神科醫院如果聯絡唔到家人，都一定會安排地方畀佢住，絕對唔會畀佢流落街頭，所以我肯定嗰個故事係假嘅」、「已經見過佢好幾次，同類都見過，又係咁樣紙皮又係差不多內容」。

樓主看過留言則表示當下只想幫人沒想太多，「講真我真係冇考慮咁多，當時天寒地凍真係覺得佢好可憐！今晚好多人喺Facebook批評我，話我左膠、天真、比人呃……但我起碼覺得幫咗人心安理得」。

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Lorrainne Pingol路過聽到求助，馬上幫露宿者接生。（「Bangkal Ferds Makati」fb圖片）

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