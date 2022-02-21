港媽難料政府何時控制疫情　攜子女飛外國避疫　網民：你哋會嗎？

香港疫情嚴重，確診數字仍然有上升趨勢，早前更有不少人回到內地避疫。有網民在討論區上發文，問如果大家有選擇，會否考慮離港避疫。他指有持有外國護照的朋友帶同2名小朋友到外國避疫，原因是反正香港復課無期，小朋友長期留內家中會影響情緒，而且外國的家有前後花園，即使不外出也有空間讓小朋友玩耍，順便探親。有網民認為，即使是外國亦有大量確診個案，到外國避疫屬不智，認為避疫的理想地點是內地；不過亦有留言表示會堅持留在香港，以免回港時需要隔離。



香港疫情嚴重，遇上近日天氣寒冷又下雨，部分市民仍需要前往檢測。（鄭子峰攝）

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樓主在親子王國討論區上以「如果有得揀，你哋會唔會離港避疫？」為題發文，提到「呢兩日有位朋友帶埋佢兩個小朋友飛咗去外國避疫」，「佢唔使做嘢，有錢，2個小朋友讀緊小學，揸外國passport，去到外國住屋企人嗰度」。樓主又說這名朋友認為香港復課無期，亦不肯定政府能否在數個月內控制疫情，2名小朋友每天留在家中亦會影響情緒，於是決定離港。

他指朋友明白外國疫情亦都「爆得好犀利」，到埗後亦不打算外出，「但佢哋嗰度係大house，前後花園，唔出街都有足夠空間畀小朋友玩」。朋友亦當是次離港是探親之旅，因為近年在疫情下都沒有去探望親人，「到而家幾年無見，好掛住親人」。不過，朋友亦都提到，「佢都預咗隨時開學的話，佢即刻撲機票返嚟香港隔離14日」。

樓主對於朋友為子女的安排感到十分羨慕，「好想小朋友有個快樂童年，但亦覺得佢咁做有一定危險，去到外國如果病咗咁點算呢？返嚟又要隔離」。他於是問網民，「如果係你哋，同樣嘅情況，你哋會唔會飛去外國避疫呢？我都知有啲人已經返咗大陸，等復課先返嚟」。他又問，網民有沒有朋友離港避疫，如果有條件又會否考慮離港避疫。

今年農曆新年前，有不少人經深圳灣口岸前往內地探親。（鄭子峰攝／資料圖片）

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網民首先認為，即使要避疫都不會前往外國，而是去內地，「外國都爆得咁犀利，唔會考慮，反而想返大陸」、「其實全世界都爆緊，最安全係大陸，有得走我都唔會揀去外國，最多北上」、「唔會，外國係同病毒共存，仲危險過香港，況且坐飛機又係另一高危」、「外國疫情都勁，同香港有分別咩？去嚟為避疫就冇意義，避疫會揀返大陸」。留言中不少人都表示，如果條件許可會考慮到內地避疫，「有得揀，我想帶長老們北上避疫」、「有錢有人有時間，當然會咁做」、「有錢，小朋友唔駛讀書就可以考慮」。

有人亦都分享身邊人的避疫方法，「有同學仔同媽媽上星期飛走咗，佢話香港有排未恢復面授，身處邊度都可以上網課，佢睇定啲先，做兩手準備，如果有需要，佢哋唔返嚟，叫人幫佢辦退學」、「我見讀富豪級國際學校嘅有錢人，飛咗去法國，上午Zoom class完下午就去練滑雪」、「識幾位家長可以WFH，本身都有親人或者物業喺外國，認為有排唔會復課，已經或者準備帶晒小朋友暫時去咗外國生活一段時間」。

最後亦有人表示不會到其他地方避疫，「唔會，去外國回程要隔離，去大陸就去要隔離，喺酒店房起碼14日甚至21日好辛苦，同封城禁足無分別」、「外國唔會去，要去都返國內，安全好多。不過要搵食，小朋友要返學，只能留喺香港。相信中央派人來抗疫，很快會雨過天晴」。

（親子王國討論區）

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