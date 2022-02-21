快速測試陽性　同事1原因逼返工一鑊熟　打工仔求救　網民教咁做

【快速測試陽性／WFH】本港疫情大爆發下，大批市民會用快速測試套裝或檢測包自行測試有否染疫。有打工仔就在討論區發文表示，自己快速測試呈陽性，惟同事由於不滿公司於疫下未有在家工作（WFH）安排，於是叫他照常上班「一鑊熟」，求問其他網民應怎麼辦。不少網民都形容樓主同事「好癲」，認為應先詢問上司意見。



快速測試陽性點處理？熱線、抗疫的士診所一覽 9情況要到急症室

有打工仔於連登討論區以「中咗肺炎，但同事叫我照返工話抗議無在家工作」為題發文，稱自己快速測試呈陽性，暫時無什麼病徵，但因為同事不滿疫下公司無在家工作安排，於是叫他照常上班。他只好求問其他網民意見：「因為無WFH同事好大怨氣，知道我中咗招就叫我返去一鑊熟算，點做好？」

有打工仔就在討論區發文表示，自己快速測試呈陽性，惟同事由於不滿公司於疫下未有在家工作（WFH）安排，於是叫他照常上班「一鑊熟」，求問其他網民應怎麼辦。（示意圖，非當事人）

有網民指出，快速測試只供參考，須再做核酸檢測覆查是否真的染疫，安慰樓主暫時無毋太擔心。亦有網民形容樓主同事「好癲」，認為最重要是詢問上司意見，「而家俾同事知道咗（快速測試陽性），到時問責，你肯唔肯定無人篤你出嚟先？」、「應該係問上司，唔係同事叫你返就返，否則出事炒係炒你，唔係炒你同事」。也有網民笑言，「好具前瞻性嘅同事」、「喺公司做多次快測，問下老細識唔識睇」、「拎埋快測支嘢返公司，當面問HR應該點做」。

根據政府指引，如市民自行使用快速測試套裝而測試結果呈陽性，應再進行核酸檢測覆檢，其間應做好個人防護措施及盡量留在家中，避免外出，並邀請親友取得和運送深喉唾液樣本收集包；若結果仍然呈陽性，衛生署及醫管局會視之為檢測呈陽性／初步陽性個案處理。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題六：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。