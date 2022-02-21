疫苗通行證周四實施！網民指豁免太多促強硬：經過商場無病毒？

【疫苗通行證／處所／豁免／安心出行】疫苗通行證將於星期四（2月24日）實施，屆時進入商場、超市、街市、百貨公司、食肆等都須要使用安心出行及至少接種1劑疫苗。政府今日（2月21日）公布具體細節，包括把商場、超市街市等列入「被動查核處所」，市民毋須主動出示疫苗接種紀錄，亦提出多項商場豁免情況。

不過有網民認為若商場、超市豁免情況太多，「直出直入，咪又可四圍播毒」、「經過（商場）冇病毒？」，亦有網民指出毋須太多豁免，「唔好咁多豁免啦！強硬啲啦！」。另有網民表示，現行社交距離措施仍未放寬，質疑疫苗通行證效用，「個通行證有鬼用咩，乜嘢都唔開，打唔打針都係無得晚市堂食、剪頭髮同健身」，又擔心遇上這個情況，「電話無電慘過無帶身份證」。



疫苗通行證將於星期四（2月24日）實施，屆時進入商場、超市、街市、百貨公司、食肆等都須要使用安心出行及至少接種一劑疫苗。（資料圖片）

疫苗通行證將於星期四（2月24日）實施，食物及衞生局副秘書長蔡傑銘今午於記者會表示，處所會分為「主動查核」及「被動查核」，其中「主動查核」處所包括餐飲處所及會址，進入的人要主動出示疫苗接種紀錄，處所會利用政府的二維碼掃描器檢查。

「被動查核」處所則包括商場、百貨公司、超市及街市等，市民毋須主動出示疫苗接種紀錄，但執法人員可能隨機抽查。蔡傑銘形容，市民攜帶疫苗接種紀錄等同攜帶身份證，「是好簡單的事」。

食物及衞生局副秘書長蔡傑銘強調，不是希望透過執法行動令市民接種疫苗，強調「打疫苗對自己、對家人好，亦是社會責任」，又稱「看不到加了不必要麻煩予市民返工或返屋企」。（盧翊銘攝）

至於疫苗通行證豁免情況，蔡傑銘指出經過商場回家或上班、使用政府服務、到醫療診所、只買外賣，都可以豁免，但以經過商場回家或上班為例，須證明只是回家及上班，還是會順道購買其他東西。

蔡傑銘強調，不是希望透過執法行動令市民接種疫苗，強調「打疫苗對自己、對家人好，亦是社會責任」，又稱「看不到加了不必要麻煩予市民返工或返屋企」。

政府示範疫苗通行證掃描情況。（盧翊銘攝）

疫苗通行證引起網上熱論，有網民認為毋須太多豁免情況，「即係商場超市可直出直入，咪又可四圍播毒」、「經過冇病毒？」、「唔好咁多豁免啦！強硬啲啦！」、「有冇搞錯！應該每個出入口派一個保安負責scan啦！做啲唔做啲」。

也有網民批評疫苗通行證擾民，而且目前社交距離措施等防疫措施未放寬，質疑疫苗通行證效用，「個通行證有鬼用咩，乜野都唔開，打唔打針都係無得晚市堂食、剪頭髮同健身」、「無嘢叻，擾民就叻」、「排隊打針條龍又長，網上登記都要等到3月尾，24號之後係咪我唔使出街啊？」、「電話無電慘過無帶身份證」。