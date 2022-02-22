快速測試套裝減至$15被質疑效用　深水埗電子特賣城：有CE認證

新冠肺炎快速測試包近日成為搶手貨，不少店舖都有入貨轉售。被喻為深水埗地標之一「深水埗電子特賣城」，就以每個15元的價格出售快速測試套裝，引起部份市民憂慮其實際效用。深水埗電子特賣城昨日（21日）下午在facebook專頁上發出「嚴正聲明」，指出售的快速測試套裝都有CE認證，「對報道及轉載有所失實感到失望」，其後再表示原為19元1個的快速測試套裝，將劈價至15元。不少網民表示，特賣城的售價比其他地方低很多，難免惹人眼紅，表示支持特賣城賣平貨。



「深水埗電子特賣城」以每個19元的價格出售快速測試套裝，並貼出認證指測試套裝沒有問題。 （facebook專頁「深水埗電子特賣城」圖片）

深水埗電子特賣城出售的「Goldsite快速檢測套裝」每個只需要19元，今日上午曾發文指「有貨到」，亦設有特快專線方便購買檢測套裝的客人。不過對比起市面上檢測套裝50元至100元的售價，特賣城的定價明顯偏低，引起部份市民憂慮其實際效用。專頁晚上再度發文「嚴正聲明再劈價」，指由今日（22日）起本為19元1個的「Goldsite快速檢測套裝」，將減至15元。

中大生物醫學學院客座副教授、相達生物科技董事長招彥燾接受《香港01》訪問指，檢測套裝的19元售價「不是超級離譜」，美國、新加坡及歐盟都有部份平價測試在類似價位，但一般售價中位數是50至60元。

網民議論紛紛下，特賣城於下午在facebook專頁上發出「嚴正聲明」，表示「所有快速檢測套裝均有CE認證，對報道及轉載有所失實感到失望，如有任何疑問及查詢歡迎PM」，並上載相關認證照片。

帖文引來網民熱烈討論，有人指出特賣城的檢測套裝愈賣愈便宜，特賣城曾經留言回應指「早兩日我哋捱貴貨返（貨），呢兩日好啲」。有網民亦都猜測，特賣城的檢測套裝賣得太平，結果引起其他賣家不滿，「應該係怪城城太良心價」，並支持特賣城繼續賣平貨，「冇開分店，有本錢可以喺呢一部份賺少啲都被人抹黑」、「城城我撐你，公道自在人心！」、「加油呀！次次去到$19都被人搶走晒」。

同場加映：快速測試套裝使用方法



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。