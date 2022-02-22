叫Deliveroo無外賣員取餐　客人：等到落街執返便當　網民求交代

本港近日天氣寒冷，不少人寧願叫外賣都不想外出忍受寒風，但有網民在討論區發文投訴，指昨晚（21日）透過Deliveroo平台叫外賣，本來顯示需時至少45分鐘送到，但等了90分鐘仍未有消息，打電話給餐廳發現根本沒有外賣員取餐，以致他最終在餐廳關門後，需自行到門外地上拿飯盒。除了事主，許多客人同樣湧到Deliveroo的社交平台投訴，形容其服務猶如「癱瘓」，要求交代是否外賣員人手嚴重不足。香港01正向Deliveroo查詢，暫未獲回覆。



有網民發文指昨晚（21日）叫Deliveroo外賣，但一直沒有外賣員取餐，他最終在餐廳關門後自取。（連登討論區）

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事主在連登討論區以「尋晚叫Deliveroo，等到最後要落街執返d便當」為題發文，指他昨晚約8時與朋友在Deliveroo上叫外賣，下訂單後，平台顯示需時至少45分鐘，由於明白戶外天寒地凍又下雨，他們照樣等候。惟到了大約9時30分，事主見外賣仍未送到，便致電餐廳查詢，才發現一直沒有外賣員取餐，當時餐廳也快將關店，店員還建議他嘗試取消訂單。

當樓主與朋友到餐廳後，巧遇接了訂單的外賣員，對方當作完成送餐。樓主事後向外賣平台投訴，但未獲回覆。（連登討論區）

不過，事主擔心取消訂單的話會照樣被收費，故選擇繼續等，他其後打電話至Deliveroo熱線但無人接聽，亦已經發電郵反映事件，均未獲回覆。他表示，因為朋友不想浪費食物，「我哋係冒雨自己落餐廳門口地下執返（餐點）」，未料在9時45分到達餐廳時，剛好巧遇1名外賣員拿起飯盒，原來對方接了其訂單，在核對資料後說「咁我係咪當送完㗎啦？」。

大批網民看後留言批評，「送唔到就唔好畀假希望人啦」、「有單無人做，有人無單做」，但也有部份網民認為問題不大，「咩天氣呀大佬，無人返工正常啦」、「噚晚凍又落雨，Deliveroo先加幾蚊，傻先去送，冇人接單正常」。

Deliveroo在facebook帖文留言指，由於訂單急增及受天氣情況影響，餐廳選擇或受影響，送餐時間可能會更長。（資料圖片／吳煒豪攝）

在Deliveroo的facebook專頁，部份網民亦留言表達不滿，批評平台浪費客人時間，認為應及早列明公司人手情況，甚至稱根本無法下訂單，問道「請問貴公司係咪癱瘓咗？兩日都落唔到order，如果冇人送，麻煩你公布一下」、「其實惡劣日子無車手係體諒嘅，但應該喺社交平台announce下畀客戶有心理準備」。Deliveroo則回應指，「由於訂單急增及受天氣情況影響，餐廳選擇可能會受到限制，並且送餐時間可能會更長」，向受影響的顧客致歉，亦建議可改選自取服務。

《香港01》已就事件及外賣員人手情況向Deliveroo查詢，正等候回覆。