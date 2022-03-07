消費券2022│首輪4月派無手續　新移民有份　網民促派現金：要交租

【消費券2022／消費券／$1萬消費券／全民派錢／財政預算案2022】財政司司長陳茂波今日（3月7日）上午11時30分舉行記者會，公布消費券計劃第一階段詳情，指第一階段5000元下月內會收到，毋須辦手續，引來網民熱論。陳茂波早前表示，今次消費券金額為1萬元，較去年5000元多一倍，同樣分兩期發放，4月會先發放5000元，年中發放餘下5000元，而18歲以上香港居民及新來港人士都有份。

再派消費券引起網上熱論，有網民同意「應使則使」振興經濟，但亦有大批網民認為應直接派現金，「派現金啦要交租呀」、「係要搞咁多無謂嘅行政費……」，也有網民感嘆現時社交距離措施及大部份表列處所關閉，屆時或有結業潮，「有錢都買唔到嘢啦，啲舖頭執晒」、「冇得去商場，點消費？」



財政司長陳茂波公布本屆任期最後一份《財政預算案》。（資料圖片）

陳茂波早前，今年將再向香港市民派發消費券，金額為1萬元，較去年5000元多一倍，今次同樣會分兩期發放，4月會先發放5000元，再於年中發放餘下的5000元，而18歲以上香港居民及新來港人士都有份。

《香港01》整合現時各界流傳消息，當中再派消費券和差餉制度改革風聲最大。（資料圖片）

再派消費費連日引來網民熱論，有網民認同「應用就用」 振興經濟，建議金額可派1萬元甚至2萬元。但亦有不少網民認為應直接派現金，「派錢實際啲啦」、「直接派錢啦」、「派現金啦要交租呀」、「簡簡單單好似之前咁直接銀行派錢咪得囉，係要搞咁多無謂嘅行政費」、「最實際係回返一半MPF頂住先」、「唔派錢……將強績金畀返市民」。

也有網民感嘆現時社交距離措施及大部份表列處所關閉，屆時或有結業潮，「有錢都買唔到嘢啦，啲舖頭執晒」、「冇得去商場，點消費？」、「派消費券，鼓勵全民岀街消費堂食，真係好叻」、「我不要錢，將錢放入醫療系統」。