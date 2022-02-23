$1萬消費券│首期$5000不可轉會　網民即慮憂八達通有呢個問題

【消費券／$1萬電子消費券／財政預算案2022】新一份財政預算案推出1萬元電子消費券，分兩期發放，財政司長陳茂波表示，第一期5000元最快4月發放，第二期5000元則於暑假發放。

不過，由於陳茂波未有明確說明第二期消費券的發放日期，引來網民競猜將於何時發放，更有「突破盲點」，以中學、小學及幼稚園3月放暑假作例，笑言「暑假係咪即係3、4月派？」，亦有網民認為消費券對市民幫助有限，加上行政費高，認為應直接派錢紓困。

另外，陳茂波表示，第一期消費券要用去年採用的電子支付工具平台，不可「轉會」，第二輪會在暑假時間發放，屆時市民可考慮轉用其他平台，不排除增加新支付商。網民則擔心用八達通會否超過金額上限導致無法領取。



$1萬消費券｜1類人最快4月可領取！申請資格、支付工具、分發期數

新一份財政預算案推出1萬元電子消費券，將會分2期發放。（羅國輝攝）

本屆政府任內最後一份《財政預算案》揭盅，將會派發1萬元電子消費券，18歲以上香港永久居民及新來港人士都可以申請。財政司長陳茂波表示，第一期5000元最快4月發放，沿用上次4個電子支付工具商派發，即八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）及拍住賞Tap & Go；第二期5000元則會於暑假發放，屆時會審視有否其他電子工具支付商有興趣，讓市民有更多選擇。

惟由於陳茂波未有講清楚暑假派發的實際時間，網民紛紛猜測「暑假」究竟是何時，更有網民以中小學及幼稚園提早於3月放暑假作例，問道「暑假係咪即係3、4月派？」，引來其他網民笑言，「即係先派第二期，之後再派返第一期？」

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另有網民指出，八達通目前儲值上限只有3000元，憂慮每期5000元消費券可如何領取，又認為消費券幫助不大，應直接派錢更能紓困，「派現金啦」、「點交租呀？」、「消費券都離晒地」、「政府用基層想一想」、「小朋友都應該有8千啦，換部電腦上Zoom」。

特首林鄭月娥昨日（2月22日）傍晚宣布，因應疫情調整學校本學年上學安排，將原來7、8月放「暑假」，提早於3、4月放，讓各界集中精神抗疫，其間可讓政府利用校舍作全民檢測、隔離用途或變作疫苗接種點，有關安排適用於幼稚園、小學、中學、國際學校，但不包括專上院校，預料至4月復活節假期後復課，形容「之後可安心健康返到校園上課」。

春天放暑假安排昨日已惹來網民熱議，不少人想起容祖兒名曲《全身暑假》的歌詞「提早暑假，投奔初夏」，又指今年的特別安排，恐怕會令學生過一個難忘的「濕凍暑假」。

學校提早3月放暑假 容祖兒《全身暑假》被重提 網民：濕凍暑假

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