預算案｜放寬按揭有業主即加價　連登仔儲咗首期想買樓：宜家夢碎

【財政預算案2022／按揭】新一份《財政預算案》提出修訂按揭保險計劃，供首次置業人士申請、最高九成按揭貸款的樓價上限，由800萬元升至1000萬元，原意可增加首置人士上樓機會，惟消息一出，有地產代理直指二手市場「業主起哄」，有人因看好後市即時封盤，其中太古城、將軍澳區已有業主即時調升放盤價，部份增加多達5%。消息令樓市頓起變化，不少人認為放寛按揭等於為中下價樓「托巿」，苦了想上車的市民。

有連登仔於討論區發文直指「想喊出嚟」，原來他儲錢多年近日準備買樓，惟現時放寬按揭，憂慮樓價上升超越自己承擔能力，「多謝波叔，我又遲10年買樓啦」，又形容買樓夢碎。帖文引來不少網民共鳴，但認為暫時毋須過分憂慮。



《財政預算案》提出修訂按揭保險計劃。（財政預算案網頁）

《財政預算案》提出修訂按揭保險計劃，供首次置業人士申請、最高九成按揭貸款的樓價上限，由800萬元升至1000萬元，而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，亦由1000萬元增加至1200萬元。

按揭成數提高，本意可減少買樓客需付首期，更易成事，惟有打工仔於連登討論區以「計好晒數，預備呢幾日決定買樓，而家想喊出嚟…」為題發文，指自己能力有限，「盡力計掂數買到5M（500萬元）樓」，惟現時突然放寬按揭成數，憂慮因此抬高樓價超過他的負擔能力，上車遙遙無期，「波叔突然話放寬按揭……多謝波叔，我又遲10年買樓啦…」。

有打工仔指自己能力有限，「盡力計掂數買到5M（500萬元）樓」，惟現時突然放寬按揭成數，憂慮因此抬高樓價超過他的負擔能力，上車遙遙無期。（示意圖，非當事人／資料圖片）

帖文引來熱論，不少網民同樣擔心樓價上揚更難買樓，但有網民認為，今次影響的主要是1000萬元樓價單位，500萬元樓價格影響估計不大，「5m 樓真係唔會點郁，郁都應該係1000附近個啲」、「5m驚咩？」、「堆5、6m樓而加即時無人睇就有，上車就快」。也有網民表示疫情下要買樓須把握時機，「你係買就快，而家疫情你可以壓價」、「你諗下趁呢幾個月疫情有無可能執到平貨好過啦」。

不過亦有網民強調要量力而為，「你計到咁盡先買到嘅話，建議唔買好過」。樓主則回覆，「我冇問父母借呀……所以先計到好盡，但我嗰行好穩定，所以自己辛苦少少都ok」，說罷再感嘆「宜家夢碎…」。