冷血姦殺│印14歲女遭2男輪姦再滅口　牛屎餅下傳屍臭案件曝光

印度發生冷血姦殺案，1名14歲女童於2月中失蹤，家人遍尋不獲於是報警，當時警方循綁架案方向調查，其後1名商店老闆報案指，他離開店舖數天後返回，卻發現店內牛糞餅下傳出臭味，警方到場揭發臭味源自1具腐屍，而2名店員則失蹤。
經調查後，警方確認腐屍是失蹤女童，2名店員涉嫌以食物誘拐她，將她輪姦後恐事件曝光，於是殺人滅口，警方已經拘捕其中1名店員，並正追緝另1人歸案。
事發於印度德里北部Narela區， 1名14歲女童於2月12日起失蹤，其家人最後還以為她只是出去玩耍，後來她沒有回家才感到不妙。家人找了3日之後都未能發現她的蹤影，於是報警求助。警方接報後開始尋找，並以綁架案方向調查。
上周六（19日）警方接報，1名位於Narela工業區Sannoth村的老闆指，他早前離開店舖數天，回來後發現店面傳出臭味。警方到場後發現，臭味來源是放在牛糞餅下面已經開始腐化的屍體。老闆又指，他的2名員工失蹤，未能取得聯絡，警方於是立即趕到他們的家中，但未能尋獲2人。警方後來查問多達107人，並分成7個小組尋人，至周一（21日）才找到其中1人。
警方表示，2人被指當時正在飲酒，看到女童坐在家門口，於是以食物誘拐及輪姦女童。由於女童說要向父母說出他們2人做過的事，2人害怕身份曝光，於是以女童的衣服將她勒死。
（Times of India、India Today）
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