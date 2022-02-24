立法禁追租擬呢日劃線　網民批要業主為政府埋單：合約精神呢？

【立法禁止追租／租金／財政預算案2022】財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》提出立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，引起網上熱論。有網民認同業主暫停追租能讓受影響業界有喘息空間，但有大批網民批評做法無理，「點解唔係政府補貼租金？又唔係業主要佢哋停業」、「原來都係業主埋單」、「合約精神蕩然無存」。



財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》提出立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動。（資料圖片／羅國輝攝）

疫情下各行各業大受影響，髮型屋、健身房、美容院等多個表列處所更被政府要求關閉至少到4月20日。《財政預算案》提出，考慮到租金是中小企經營成本一個主要部份，會盡速立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期3個月，並可按需要再延長最多3個月。

陳茂波表示，法例會在6個月後會自動失效，金管局會與銀行密切溝通，如有業主因租金收入減少影響還款能力，銀行會彈性處理。

陳茂波之後補充，初步構思該措施會在今年1月1日劃線，即適用於第五波疫情發生之後的欠租情況，而1月1日之前的欠租，可按原本租約處理。他又希望業主和租客共渡時艱，不要在這段時間用法律行動「逼死」租客，強調有什麼事都可以「大家傾」，想辧法一起捱過去。

立法禁止業主追租做法引起網上熱論。有網民認同業主暫停追租能讓受影響業界有喘息空間，「疫情期間，只要大家互相體諒，團結，方便到嘅咪幫」，但同時有大批網民批評做法，認為是向業主開刀要業主就政府政策埋單，「點解要共渡時艱嘅會係業主同租客，而唔係政府？」、「點解唔係政府補貼租金？又唔係業主要佢哋停業」、「政府要商戶停業，起碼包商戶一切開支」、「講來講去都係自己搞掂，怎樣紓困？」、「銀行一樣唔追按揭，免息延期先講啦！」、「合約精神蕩然無存」、「香港係自由市場」。

亦有網民擔心會造成「租霸」問題，憂慮造成業主壓力，「呢個真係奇人先諗得出」、「係咪可以唔使供樓？」、「你估個個業主係大業主咩，我幸苦儲錢買間舖仔收租過活，3個月冇租收，我哋都慘啦！」、「而家要業主頂，咁佢哋唔使食飯唔使生活架？」。

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